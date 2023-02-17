Создатель «Парка сказов» Наталья Ларионова возвращается в Екатеринбург

Предприниматель покинула должность начальника Управления туризма Департамента промышленности Югры. Она займется формированием межрегиональных туристических маршрутов для жителей УрФО.

В августе 2021 г. Наталья Ларионова отказалась от проектов в Свердловской области: досрочно прекратила полномочия депутата Думы Арамильского городского округа, сложила обязанности секретаря партии «Единая Россия», «передала эстафету» президента Уральского союза туриндустрии Ергуновой Ольге и доверила бизнес-проекты «Парк сказов» и «Детское бюро путешествий» дочери Алисе.

Следующие полтора года она работала в Югре в должности начальника Управления туризма Департамента промышленности. 16 февраля 2023 г. Наталья Ларионова сложила полномочия.

Для меня это было очень непростым решением — Югру я полюбила всем сердцем. Встретила много замечательных людей. У Югры большой туристский потенциал, ей есть чем удивить гостей! Сейчас я планирую сосредоточиться на формировании и продвижении межрегиональных туристических маршрутов для жителей Уральского федерального округа, в том числе и для югорчан. Хочу вернуться к общественной деятельности. Буду развивать дело всей своей жизни — сказочную деревню семейного отдыха «Парк Сказов». Именно там я вижу свое призвание, — прокомментировала она свой уход с должности.

В перспективе Наталья Ларионова планирует запустить речные круизы по рекам Иртыш и Обь для жителей Свердловской области с точками входа Приобье, Ханты-Мансийск, Сургут с остановками в экскурсионных объектах Югры для рыбалки в самых популярных локациях. И разработать межрегиональный туристический автомаршрут по Свердловской и Тюменской области (Ивдель — Югорск — Сургут — Нефтеюганск — Тобольск — Тюмень — Екатеринбург) с заездом в ПГТ Пойковский (ХМАО-Югра).

Ранее DK.RU рассказывал о развитии «Парка сказов». Напомним, что в 2016 г. Наталья Ларионова была удостоена премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в номинации «Социальный бизнес».

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