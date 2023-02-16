На Урале проектируют ландшафтно-руинированный парк из 27 исторических объектов

Протяженность тропы, соединяющей объекты, примерно 120 км. Предположительно она пройдет по старой заводской дороге, которая когда-то соединяла населенные пункты на берегу реки Исеть.

«Проект реализуется на принципах сопричастного проектирования. Вовлечены местные жители, предприниматели и, что очень важно, активное участие принимает глава Маминского сельского поселения Виктория Воробьева. В данном случае селу очень повезло с руководителем. Она видит возможности для развития туризма на территории», — рассказал DK.RU Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма». Он принял участие в качестве эксперта в ворк-шопе проекта URALRUIN в селе Маминское (основано в 1682 г., 80 км от Екатеринбурга).

Создатель проекта руинированного парка URALRUIN — Артур Ларионов, руководитель Архитектурного бюро FISH. В рамках данного проекта уже сейчас проводятся экспедиции к полуразрушенным храмам.

Протяженность тропы, объединяющей все эти объекты в единый маршрут составляет 120 км. По замыслу архитекторов маршрут пройдет по старой заводской дороге, которая когда-то соединяла населенные пункты расположенные вдоль реки Исеть от Екатеринбурга и до Каменска-Уральского.

В рамках данного проекта уже сейчас проводятся экспедиции по заброшенным заводам, усадьбам и церквям. Для этих экспедиций частично задействована заводская дорога, построенная во времена Екатерины II. Местами она сохранилась хорошо, местами ее требуется восстанавливать. Отрезки пути по ней URALRUIN проходят пешком вместе с группами туристов.

В этом году мы планируем продолжать проводить экспедиции и субботники на исторических объектах, также мы выиграли грант на проведение пяти мероприятий для туристов и местных жителей. Первое из этих мероприятий — воркшоп, который мы начали 11 февраля. Сейчас решается вопрос о том, какой будет формат и следующих четырех. Пока что он продвигается силами волонтеров. В 2022 году наша инициатива вошла в федеральный рейтинг лучших общественных пространств России за пределами Москвы и Петербурга по мнению Афиша Daily, — рассказал Артур Ларионов.

«Мы планируем привлекать крупных инвесторов, но еще не встретили тех, кто был бы готов вложиться в развитие данной территории» — добавил он.

Напомним, что развитием отдаленных территорий в Свердловской области пытаются заниматься создатели туристических троп.

Все проекты троп разные, одна радиальная — проходит по горным вершинам всей уральской гряды, другая проложена по кольцевому маршруту и соединяет достопримечательности одного городского округа, третья объединяет природные объекты и объекты культурного наследия, в том числе местные храмы. Финансирование также разное: помощь со стороны бизнеса, освоение государственных средств, привлечение грантов.

Однако конечная цель у создателей троп общая: их работа сводится к тому, чтобы привлечь в уральскую глубинку туристов, повысить ее инвестиционную привлекательность и тем самым подтолкнуть депрессивную экономику в отдаленных частях региона к развитию, «чтобы она вышла с гаражного уровня на постиндустриальный».

DK.RU пообщался с организаторами туристических троп Свердловской области и выяснил, как они реализуют свои проекты .

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