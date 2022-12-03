«Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ

Туристические тропы должны поднять экономику региона. Такую задачу ставят перед собой их организаторы. В этом году в области официально оформились в самостоятельные проекты три таких тропы.

Все проекты троп разные, одна радиальная — проходит по горным вершинам всей уральской гряды, другая проложена по кольцевому маршруту и соединяет достопримечательности одного городского округа, третья объединяет природные объекты и объекты культурного наследия, в том числе местные храмы. Финансирование также разное: помощь со стороны бизнеса, освоение государственных средств, привлечение грантовой поддржки.

Однако конечная цель у создателей троп общая: их работа сводится к тому, чтобы привлечь в уральскую глубинку туристов, повысить ее инвестиционную привлекательность и тем самым подтолкнуть депрессивную экономику в отдаленных частях региона к развитию, «чтобы она вышла с гаражного уровня на постиндустриальный».

DK.RU пообщался с организаторами проектов туристических троп Свердловской области и выяснил, как они реализуют свои проекты.

«Большая уральская тропа» — межрегиональный проект АНО «Лаборатория внутреннего туризма»

Большая уральская тропа — это линейный маршрут протяженностью более 1800 км. Однако, пройти его за раз — удел избранных. Большинство из туристов имеют 28 дней отпуска в году и выходные. Поэтому инициаторы проекта делают ставку на «походы выходного дня» по Большой уральской тропе. Эксперты выбранную концепцию поддерживают: «Качественные туристы экономику не поднимут, а нам нужно именно это».

Сейчас позиция идеологов проекта заключается во всестороннем взаимодействии с властью, бизнесом и обществом. «Мы от этого никуда не денемся», — говорят они. Следование государственной стратегии развития туризма до 2035 г. — одно из направлений, куда проект может быть встроен. При условии поддержки его властью.

Это и логично, и закономерно, потому что Большая уральская тропа постепенно выросла от просто идеи до проекта межрегионального масштаба — она проходит через четыре региона и множество населенных пунктов. Чтобы обойти ее за один раз, потребуется 1,5 месяца.

Большая уральская тропа, Пермский край

Какие цели преследует проект «Большая уральская тропа»?

Алексей Силиванов, куратор по правовым вопросам АНО «Лаборатория внутреннего туризма»:

— Когда мы только начали запускать наш проект, то выяснили, что понятие «тропа» прошло мимо нашего законодательства. Но существует национальный стандарт «Экологический туризм» и здесь есть понятие «маршрут». Но и под него мы тоже пока не попадаем. И здесь предстоит большая совместная работа. Потому что тропы есть, а законодательства под них нет. В августе 2022 года по запросу Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области мы сформулировали свои предложения для внесения изменений в российское законодательство.

Так выглядит разметка на Большой уральской тропе

В настоящее время мы можем говорить о Большой уральской тропе как о нитке маршрута, и на эту нитку надо постепенно нанизывать какие-то элементы инфраструктуры. Еще одно из направлений работы в сфере взаимодействия с властями это включенность в решение целей и задач прописанных в стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. Проект может способствовать:

развитию системы продвижения и повышение узнаваемости туристского продукта,

развитию устойчивого спроса туристского продукта,

внедрение цифровых технологий в сфере туризма.

То есть с правовой точки зрения получается, что Большая уральская тропа — это общественный проект, который призван решать задачи, которые определены стратегией развития туризма до 2035 г. Поэтому мы взаимодействуем с органами государственной власти, гражданами, некоммерческими и коммерческими организациями, мы от этого никуда не денемся.

Большая уральская тропа неизбежно будет эволюционировать, возможно, когда-то, на определенной стадии развития инфраструктуры, из нее родится национальный туристский маршрут.

Где будет проходить Большая уральская тропа, через какие достопримечательности?

Петр Штеркель, куратор по цифровым проектам АНО «Лаборатория внутреннего туризма»:

— Начинается маршрут с Пермского края, в районе Красновишерска, оттуда мы двигаемся на юг — в Свердловскую область. Один из самых интересных памятников в начале пути — Жигаланские водопады или каскад водопадов. Далее мы подходим к наивысшей точке Свердловской области —Конжаковскому камню. Далее Качканар после которого начинается более населенная часть маршрута. Затем тропа снова сворачивает в Пермский край.

Пермский край

Далее тропа целится на Баранчинский и, проходя мимо Нижнего Тагила, выходит на Веселые горы. Эта часть пути уже размечена — более 50 км. Затем нитка маршрута проходит мимо Семи братьев, Чертова городища в обход Екатеринбурга через бассейн Чусовой на Коноваловский увал. Высшая точка этого хребта — гора Шунут.

Отрезок БУТ в Веселых горах уже размечен, Лапки Висимского заповедника ждет туристов

После тропа направляется в Челябинскую область через Верхний Уфалей. Здесь также очень посещаемые и интересные места — вершины вокруг Каслей и Кыштыма. Тропа идет через Вишневые горы, Сугомак, минуя Карабаш, выходит на Южный Урал и попадает в два туристических кластера — Таганай и Зюраткуль. В Башкирии пройдет чере Иремель и Белорецк. Заканчивается тропа пока в районе горнолыжных курортов Абзаково.

Основной акцент делается на посещение природных памятников. Главная идея — провести нить маршрута по водоразделу хребта, чтобы она где-то заходила в азиатскую часть, где-то — в европейскую, чтобы, опять же, подчеркнуть значимость уральского региона как стыкового между Европой и Азией.

За счет каких средств развивается тропа? Планируете ли вы в будущем монетизировать проект? Какие планы на зиму и следующее лето?

Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма»:

— Большая уральская тропа — это общественный проект. Мы привлекаем партнеров, которые работают в поле социальной и экологической ответственности. Для них важно встраиваться в ESG-повестку.

Говорить же о тропе как о бизнесе пока рано, а может быть, и вообще амбициозно. Но мы не останавливаемся. Зимой мы продолжим работу по развитию нашего пилотного кейса в Веселых горах. На очереди лыжня и зимние разведки. Будем смотреть, где нужна маркировка в условиях сугробов и снегопадов. Также устанавливаем навигацию на промаркированных маршрутах. Плюс разрабатываем инклюзивные маршруты для людей с ограниченными возможностями передвижения и здоровья, а также для маломобильных групп населения, в том числе для мам с колясками.

В следующем году, с приходом тепла, мы продолжим разведку и маркировку треков Большой уральской тропы. Непрерывная работа идет параллельно во всех четырех регионах.

Мнение экспертов о Большой уральской тропе

Дмитрий Бугров, первый проректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина:

— Все-таки семейный туризм и туризм выходного дня — это то, что нам жутко нужно, но чего жутко не хватает. Качественные туристы, которые ходят с палатками и ночуют на голых камнях, не поднимут экономику, а нам это надо. Вы не заинтересуете ими предпринимателей в Симе или Аше…

Поэтому я бы еще на этой тропе обозначил места, на которые условно смогут выехать автотуристы, молодые семьи. Может, это будет кемпинг, автокемпинг, палаточный городок, гостиница. Чтобы, протопав в день 30 км, люди могли где-то поесть и переночевать.

Еще интересный вопрос — а хотят ли качественные туристы, чтобы по этой тропе двигался кто-то еще? Они ведь будут вытаптывать, ломать и прочее… Хотим ли мы наполнить лесные тропы десятками тысяч людей? Это вопрос к целеполаганию, я предлагаю этот момент из виду не упускать.

Как показывает практика, этот вопрос является краеугольным камнем. Всегда есть те, кто против прихода туристов в свой лес, город, деревню. Но обустройство туристических маршрутов — это как раз тот самый способ регуляции потоков.

Несанкционированные свалки и даже сливы бетона — такие казусы встречаются на пути следования БУТ, организаторы тропы устраняют их с помощью администраций местных муниципалитетов

Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма»:

— Противоборство — это первое, обо что спотыкаются все тропостроители и люди, развивающие туризм. В то время как, если мы говорим про экотуризм, активный туризм, то промаркированные, доступные и безопасные маршруты и создаются для того, чтобы направлять потоки туристов по определенным коридорам. Мы не случайно обходим некоторые знаковые достопримечательности Урала. Потому что у нас в голове есть понимание о разделении туристических потоков. А это снижение нагрузки на окружающую среду. Хорошо же, что не все будут ездить в один природный парк каждые выходные. Плюс обустроенный маршрут снимает с туриста необходимость сходить с тропы и протаптывать себе путь через поляны с редкими растениями. Наш проект опирается на принципы устойчивого развития и мы стремимся обеспечить позитивное воздействие на территорию в отношении природных ресурсов, дикой природы и местных сообществ. То есть развивать цивилизованный туризм при этом минимально воздействуя на окружающую среду.

Большая уральская тропа - проект с множеством направлений работы, продиктованных временем и средой. Но самое главное, что его делают люди. Ни власть, ни частные инвестиции, а простые люди. Народ выбирает для себя форму волонтерства и делают это ради вклада в большое дело.

«Сысертская сотня» — тропа туристического кластера «Большая Сысерть»

«Сысертская сотня» — кольцевой маршрут протяженностью 100 км, который захватывает основные достопримечательности Сысертского городского округа. Он уже действует, здесь можно гулять и кататься, например, на лыжах. Организаторы нанесли разметку, чтобы туристы не заблудились.

Идеологи и вдохновители проекта поделились проблемами, с которыми столкнулись в ходе его реализации. Основная сложность связана с тем, что земли, по которым проходит тропа, относятся к категории общего пользования: здесь интересы туристов столкнулись с интересами охотхозяйств.

Не то что бы они гостям не рады, просто гулять в охотхозяйствах может быть опасно. Так что задача урегулирования отношений с другими пользователями земли осложняется юридическими нюансами.

Кто придумал создать эту тропу, кто автор идеи?

Леонид Гункевич, генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (занимается развитием туркластера «Гора Белая»):

— Идея создать тропу витала уже давно. Вдохновителями были глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, директор компании Villa66 Андрей Борисов и я. Подготовка к созданию первых треков, ориентированных на зимнее использование тропы, началась в январе 2022 г. Первые 100 км тропы на снегоходе проложил Дмитрий Нисковских.

Как финансируется «Сысертская сотня»?

— Проект существует при поддержке Свердловской области и частных инвесторов. В дальнейшем планируется привлекать предпринимателей, которые будут предоставлять свои услуги по маршруту тропы, чтобы дополнить ее инфраструктурой.

Всего будет несколько источников финансирования: спонсорство, грантовая поддержка, субсидии и региональное финансирование.

Вдоль тропы «Сысерстская сотня»

Как решается задача с трафиком?

— Мы активно ведем работу в социальных сетях и сотрудничаем со СМИ. На сегодняшний день как минимум 5 млн 500 тыс. человек хоть раз видели информацию о «Сысертской сотне» в социальных сетях.

Также мы организовываем мероприятия на тропе. Например, недавно совместно со спортивным клубом ProBike провели «Первый региональный веломарафон «Сысерстская сотня».

Информацию о нас можно найти в пунктах проката, гостиницах и глэмпингах, мы активно участвуем во всех конференциях и форумах по туризму. Отдельно занимаемся работой по привлечению инвесторов в рамках туристического кластера «Большая Сысерть».

Кто ваш потенциальный турист?

— Наша аудитория — это люди, которые живут в радиусе одного бака бензина и путешествуют в окрестностях своего региона. В принципе, под это определение попадают жители областей всего УрФО. Мы уже ощущаем, что путешествия выходного дня стали трендом.

Сысертская сотня — коммерческий проект, он приносит доход?

— Что касается коммерческого проекта, то это не совсем так. Мы создаем первичную инфраструктуру, якорный объект в рамках туркластера «Большая Сысерть». Сама тропа не будет приносить доход, но предполагается, что вокруг нее начнут концентрироваться предприниматели, местные жители, и они будут предоставлять свои услуги: пункты проката, места для отдыха, кафе и рестораны, развлекательные площадки, народные промыслы, например, плетение корзин.

В связи с этим бизнес, который ведет свою деятельность на территории муниципалитета и зарегистрирован там, будет приносить доход в Сысертский городской округ. Наш проект — это инфраструктура двойного назначения, которой можно будет пользоваться для прогулок и отдыха, а также строить вокруг каркаса тропы свой бизнес.

Разметка «Сысертской сотни» уже завершена

Бизнес уже подключился к вашему проекту?

— Разработка тропы ведется в тесном сотрудничестве с креативным кластером «На Заводе» и природным парком «Бажовские места». А также с туристическими базами, отелями, пунктами проката, плюс участвует группа коттеджных поселков «Заповедник» — они сами создают тропы здоровья, которые в будущем вольются в основной каркас «Сысертской сотни». Отдельно сейчас привлекается крупный бизнес для развития тропы: строительство отдельных участков, входных групп, установка навигационных табличек и так далее.

«Первый региональный веломарафон «Сысерстская сотня»

Поделитесь, с какими проблемами или непредсказуемыми обстоятельствами пришлось столкнуться.

— Основной трудностью стало то, что в нашем законодательстве нет закрепленного понятия «туристическая тропа», отсутствует нормативная база для создания подобных проектов. Сейчас существуют ограничения, которые препятствуют созданию туристических троп на особо охраняемых территориях, землях лесфонда и сельскохозяйственного назначения.

Нет утвержденных требований, правил и алгоритмов проектирования троп. На данный момент есть только методические рекомендации от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проекта «RuTrail: «маркированные маршруты», от которых отталкиваются крупные проекты. Мы изучали мировой опыт и ориентировались на рекомендации специалистов Большой Байкальской тропы, Дениса Доропея (RuTrail), организаторов Большой Севастопольской тропы, а также обращались к руководителю сообщества «Хранители троп Урала».

Вторая проблема. Существует сложность юридического оформления тропы как объекта имущества. В стране всего один пример удачной постановки аналогичного объекта на учет, и этот пример — Большая Севастопольская тропа, которая полностью находится в федеральной собственности. Кроме того, значительная часть нашей тропы проходит по землям лесного фонда, а законодательством предусмотрено многоцелевое использование лесов (заготовка древесины, охотдеятельность, ведение сельского хозяйства, рекреационная деятельность и пр.).

В связи с этим возникают нюансы по совместному использованию, т. е. проложив тропу сейчас, мы не можем быть уверены, что в этом месте не будет, например, проводиться лесозаготовка. В общем, все могут пользоваться этой землей на равных условиях, имея на это соответствующие разрешения и согласования от органов власти.

Другая трудность — работа с сообществами. Существуют группы местных жителей, которые в принципе против развития туристической тропы из-за прихода туристов-чужаков. Похожую позицию занимает местное сообщество охотников — они не приветствуют развитие туристических троп. Но такие люди в меньшинстве, большинство нас поддерживает.

«Каменская тропа» — туристическая тропа в Каменском городском округе

«Каменская тропа» находится на стадии проектирования. Проект разрабатывают школьники под руководством кураторов из РАНХиГС. Идея заключается в том, чтобы с помощью детской инициативы и туризма «поднять» весь район. Таким образом, проект «Каменская тропа» подразумевает не только развитие экотуризма, но и комплексное развитие территории городского округа.

Мозговой штурм

Красивые места здесь есть, точки притяжения — тоже. Осталось только привлечь путешественников. Авторы проекта делают ставку как на профессиональных туристов, так и на семьи с детьми. Но чтобы они сюда поехали, нужны точки общепита и гостиницы, а в местных селах из инфраструктурных объектов пока только одна «Пятерочка».

Впрочем, идеологов «Каменской тропы» это не останавливает. Они готовы помочь местной гаражной экономике дотянуться до уровня постиндустриальной. Здесь уже изучают опыт Франции и Турции, где развит сельский туризм.

Как возникла идея, кто инициатор и что уже сделано?

На экскурсиив местном храме со школьниками, авторами Каменской тропы

Андрей Сальцев, идеолог проекта туристической тропы в Каменском городском округе:

— РАНХиГС реализует федеральную программу «Приоритет-2030». Эта программа направлена на создание детско-взрослых креативных групп, которые должны заниматься развитием муниципалитета через проектную деятельность.

То есть дети создают проект, для реализации к ним подключаются взрослые, и они вместе запускают процессы позитивных изменений в муниципалитете. И дети такую программу создали и даже презентовали, выйдя на необходимость создания туристических маршрутов.

Ребята ищут точки притяжения для своего проекта

Сначала они нарисовали простые ключевые маршруты по природным местам, потом появилась идея адаптировать тропу не под сильных выносливых туристов, а под обычных людей, то есть сделать наши тропы удобными для путешествия семьям с детьми и даже с младенцами в колясках. Есть также идея создать маршруты для паломников, потому что у в Каменском районе есть точки притяжения верующих, которые по своему значению не уступают Ганиной Яме, и люди туда ходят, но это места не настолько раскрученные.

Оттолкнувшись от этой цели, мы пришли к тому, что наша программа по сути — это программа комплексного развития территории, которую необходимо прорабатывать вместе с муниципалитетом. И первое, что мы должны сделать, это создать туристические маршруты или туристическую тропу.

Защита проекта

Ребята начали с того, что стали объезжать окрестные села и поселки, которые расположены на маршруте будущей тропы, примеряя на себя туристическую привлекательность этих мест. Они посмотрели церкви и старые дома конца XIX — начала XX вв.

И тут возникает вопрос — вот мы приехали сюда, посмотрели, а дальше что? Туристам надо где-то остановиться — поесть и переночевать, а здесь, кроме «Пятерочки», больше ничего нет. Нас поили чаем в местной библиотеке. Мы начали присматриваться и обнаружили, что есть помещения, которые можно оборудовать под гостиницы или хостелы – реально обойтись без больших капитальных затрат, так сказать, малой кровью. Однако мы понимаем, что организованный туризм подразумевает не только сферу гостеприимства, но безопасность, утилизацию отходов и так далее.

Поэтому следующий шаг для нас — создание инфраструктуры для того, чтобы здесь смог появляться малый и средний бизнес. С этим мы обратились в местный муниципалитет. И сейчас готовим свои предложения по улучшению, но с этим сложно, с кадрами здесь у всех полный швах.

Где проходит тропа?

— Тропа проходит через местные села и природные достопримечательности. На сегодняшний день есть несколько вариантов, первый простой: с. Покровское — Ревун — с. Маминское — с. Шилово — с. Покровское. Это маршрут на два дня. Второй: Мартюш — Рыбниково — озера — р. Исеть — Ревун (с. Нижнеисетское) — с. Покровское. Этот маршрут на четыре дня для опытных туристов. Есть третий проект, но он пока в проработке.

Предполагается, что на начальную точку маршрута можно прибыть любым видом транспорта, в том числе общественным. Гостиниц пока нет. В этом смысле все практически начинается с нуля.

Ставите ли себе целью монетизацию проекта или повышение инвестиционной привлекательности региона?

Виктор Белимов, идеолог проекта туристической тропы в Каменском городском округе:

— Да. По предварительным оценкам, за сезон май-август 2024 г. оборот «Каменской тропы» составит порядка 10 млн руб. при среднем чеке на человека в 1300 руб. в день при условии, что он проведет на тропе три дня. Количество туристов должно составить за сезон 7,5 тыс. человек или около 2 тыс. человек разного возраста в месяц.

Когда мы говорим об обороте в 10 млн руб., то имеем в виду всю технологическую цепочку: от работы электронного интерфейса бронирований до организации питания и продажи сувенирной продукции. Предполагается, что основная часть денег останется у местных предпринимателей и самозанятых жителей Каменского городского округа.

Муниципалитет получит с этого какие-то налоговые сборы, но это далеко не основная и не единственная цель местных властей. Полагаю, что на первых порах такого рода бизнесы, связанные с развитием креативных технологий, постиндустриальной экономики (туризм — ее яркий представитель), стоит и вовсе освободить от налогов. Потому что это вложение в будущее по известной формуле: сначала ты «кормишь» бренд места, потом бренд места «кормит» тебя.

Какого рода туристов вы хотите привлечь на тропу?

— Каменский городской округ подходит для семейного отдыха: расстояние между селами сравнительно небольшое, природа в основном дружелюбна: нет сложных маршрутов, рек с сильным течением, труднодоступных горных склонов. Стоит отметить, что села связаны относительно хорошими по качеству дорогами, что делает возможным развитие и велосипедного туризма (впервые в области в таком масштабе).

Готовы ли местные жители включаться в проект или есть какие-то барьеры?

— Барьера два. Первый — отсутствие опыта широкой и открытой продажи своих товаров и услуг у местных жителей. Замысел — это экспериментальный режим своеобразного кооператива в масштабах муниципалитета.

Если соседний Сысертский район сделал ставку на молодых активных ребят сферы общепита из Екатеринбурга и молодежную кухню (бургеры, фахитос и пр.), то Каменский округ (вернее, подростки в рамках проекта «Каменская тропа») сделали ставку на местное население как поставщиков продуктов и местных деликатесов (сыр, грибы, дикоросы, овощи, рыба, выпечка и пр.).

Каменский район популярен у опытных туристов, одна из точек притяжения — порог Ревун

Итак, проблема номер один — отсутствие опыта работы с большими объемами приезжей аудитории (он будет нарабатываться через организацию фестивалей в районе троп — от фестиваля молодого редиса в мае-июне до фестиваля грибов в августе-сентябре).

Проблема номер два: правовая форма торговой деятельности. Пока домашние хозяйства торгуют или обмениваются результатами своего труда в рамках семейных и соседских связей. Это то, что называется у некоторых ученых «гаражная экономика». Здесь гарантией качества является совесть и доброе имя поставщика.

В случае же с организацией системного и массового питания нужна законная, но упрощенная основа, какой-то единый алгоритм и статус участника проекта. Здесь местные власти обещали помочь поискать правильный механизм. Да и сами ребята при помощи РАНХиГС планируют изучить опыт потребительской кооперации, в том числе других стран, где развит туризм (Франция, Турция).

А что дальше?

Андрей Сальцев:

— У нас есть надежда, что вот эта детская история «всколыхнет» бизнес-сообщество. Вообще-то историй, когда люди приезжают в глубинку и начинают заниматься локальными проектами, в России много.

Нам хочется, чтобы сюда приезжали не только туристы с палатками, но и обыкновенные городские жители, привыкшие к комфортному отдыху. Потому что туристы с палатками много денег не принесут.

Нас сильно вдохновил пример Конжака. Они как-то умудрились сделать нормальные зимние маршруты, в результате трафик там повысился в какое-то сумасшедшее количество раз. Каменский район в этом отношении куда как мягче по климату.

Детский проект — это триггер на нашей территории. Такие примеры уже были, кода взрослые отмахивались, отмахивались, а потом втягивались — не оторвешь. Мы пойдем по этому пути.

UPD

В августе 2022 г. по запросу Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области команда АНО «Лаборатория туризма» сформулировала свои предложения для внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Фото предоставлены организаторами и идейными вдохновителями уральских троп, автор фотографий к разделу о «Сысертской сотне» Ксения Коровина

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