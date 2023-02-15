Город на семи холмах: самовары, Кикиморы, дымковская игрушка

В городе с сохраненной историей несложно мысленно услышать говор купцов и политических ссыльных, потолкаться на городской ярмарке и прикупить дымковскую свистульку. Впечатления о зимнем Кирове.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем, что можно увидеть зимой в Кирове. Спойлер: много чего.

Юлия Гиммельфарб, маркетолог:

Не забыть нежный взгляд

И Халтуринский сад

Ни морозной зимы,

Ни египетской тьмы

Киров мой областной…

Семен Ботвинник

Идея туристического посещения Кирова в новогодние праздники-2023 изначально казалась спорной. Цены на гостиницы в школьные каникулы выше, туристического люда больше, да еще синоптики предсказали 30 градусов ниже нуля. На деле это так и оказалось, но каким-то непостижимым образом в музеях мы попадали в «окошки» между шумными группами, а трескучий мороз совсем не испортил планов.

Несколько дней в старинном городе на Вятке позволили провести новогодние каникулы сказочно и познавательно.

План поездки

Надо сказать, что к удивлению, практически сразу в интернете нашелся телефон городского туристско-информационного центра.

Любезная девушка Александра сориентировала по вариантам гостиниц, достопримечательностям и дала телефон экскурсовода. Это очень сэкономило время на составление программы и окончательно утвердило в решении ехать именно туда — наличие такого центра первый маячок, что гостям город рад.

Билеты и гостиницы в праздники — самая уязвимая часть путешествия, поэтому этот вопрос мы решили в начале ноября и стали составлять программу пребывания с 5 по 7 января. Делюсь итоговым планом, часть пунктов добавились по мере знакомства с городом.

День 1.

Прибытие в Киров в 11 часов утра, заселение в комплекс «Постоялый двор» — в одном дворе гостиница и музей города Хлынова. Так назывался Киров 600 лет назад.

Посещение музея Дымковской игрушки — бренда Кировской области. Для желающих — с мастер-классом по росписи.

Экскурсия по музею города Хлынова.

Ужин в одном из кафе сети «Хлебное Ухо» — бюджетно, вкусно и занятно.

Поездка на троллейбусе №8 в ЦУМ — знакомство с «земным» тоже штрихи в портрету города. Есть интересные марки одежды, богатый ассортимент посуды и сувениров. И сам магазин какой-то приятный.

День 2

Пешеходная экскурсия по исторической части города (30-градусный мороз добавил перцу) с заходом в многозальный сувенирный магазин «Матрешка».

Посещение интерактивного 5-Д «Музея Вятского самовара»: замечательный, заслуживает отдельного рассказа.

Визит в современное лофт-пространство КРИН.

Рождественский концерт в органном зале филармонии — бывшем католическом Александровском костеле. Билеты покупала заранее по интернету. Московская органистка и музыковед Марина Бадмаева не только исполняла, но и рассказывала обо всех произведениях, что позволило даже неискушенному слушателю «погрузиться в Рождество».

не только исполняла, но и рассказывала обо всех произведениях, что позволило даже неискушенному слушателю «погрузиться в Рождество». Ужин в ресторане «Васнецов». Старорусские интерьеры аутентичны, но все-таки он больше лубочно-туристский, второй раз мы бы не пошли.

День 3

Посещение художественного музея им. Васнецовых с экскурсоводом Ольгой Ковязиной : кругозор гида и личное отношение к коллекции — выше всяких похвал.

: кругозор гида и личное отношение к коллекции — выше всяких похвал. Заглядывание «одним глазом» в «детский» музей шоколада.

Обед в ресторане Ойкумена — спонтанный поход, не смогла пройти мимо декора, который увидела в окна с улицы. Много чУдного и чуднОго в интерьере, винотека, вкусные блюда и подача с фантазией.

Отъезд в 15.00, с горячим желанием вернуться снова.

Киров — город на семи холмах

Сила человека-созидателя: достопримечательности города

Когда я засобиралась в Киров, то узнала, что некоторые знакомые уже были там проездом. В их памяти остались неважные дороги и неотремонтированная историческая застройка. Во многом это так и есть, но и разбитые дороги и ветшающие памятники архитектуры мы видим и в миллионниках, поэтому ситуация Кирова в этом смысле, увы, не уникальна.

Лично меня удручило аварийное состояние здания мастерских и музея легендарной Дымковской игрушки — бренда и лица Кировской области. Яркая символика «дымки» вписана и в жизнь города: в оформление местной молочной продукции, остановок, многоэтажных домов, городскую скульптуру. В советские времена более 70 мастериц (сейчас, как нам сказали на экскурсии, их всего 15) делали игрушки на заказ не только в другие республики, но и другие страны. Среди всех русских игрушек, старооскольских, филимоновских, каргапольских, тульских, дымковские — самые яркие, нарядные и позитивные.

Современная дымковская игрушка

Городские скульптуры в дымковском стиле — «Семья» и «Встреча»

Хочется верить, что к 600-летию, которое город будет отмечать через два года, власти найдут возможность поддержать это уникальное ремесло.

Историческая застройка и современные дома

Вид на Вятку

Беседка в Александровском саду

Зато! Транспорт ходит с короткими интервалами — даже праздничным вечером мы не мерзли на остановках, есть ночные маршруты, а в инфраструктуре считывается любовь к городу со стороны кировчан. И это делает его интересным и привлекательным для туриста. Поделюсь идеями и пространствами, созданными энтузиастами-предпринимателями.

Историческое здание мужской гимназии архитектора Чарушина

Интерактивный Музей Вятского самовара, ул. Володарского, 99 А

Каждое утро создатель музея Евгений Иванович Комаров растапливает ведерный самовар традиционным способом — щепой, чтобы перед началом экскурсии угостить посетителей стаканчиком сбитня (медового напитка на травах) с сухарями да сушками. А потом — на осмотр экспозиции.

Небольшие символические комнатки в рамках единого пространства погружают нас в атмосферу XIX века. Следуя записанному голосу ведущего, мы посещаем и избу крестьянина, владеющего «Михалычем» или «Иванычем» — так уважительно называли самовар, стоимость которого была эквивалентна пяти коровам; останавливаемся в купеческом доме и любуемся настольными статуэтками — так развлекали гостей, когда не было телевизора. Дивимся разнообразию «самоварных фасонов»: декаданс, ваза греческая и рококо, «петушок» и наблюдаем за работой самоварного мастера. А как интересно рассказано про купеческое чаепитие! Большинство из нас хоть раз участвовали в китайской церемонии, а вот кто пробовал русскую? C «сахарной головой» испить чайку вприглядку, вприлизку, впригрызку и вприкуску!

Кстати, родина самовара не Тула, как считают многие, а поселок Суксун Пермского края. Уральские породы медистого песчаника дали старт первым самоварам — самогрейцам и самокипцам, как их тогда называли.

Все экспонаты можно трогать, сама экскурсия записана в виде диалога взрослого и ребенка и уверена, понравится и тем, и другим.

Гостиная в музее Вятского самовара

Кикимора Вятская. Городская квест-легенда

Кировчанки-энтузиастки Анна Чебрина и Виктория Марусова к 2022 г. собрали с помощью горожан полмиллиона рублей, на которые мастер отлил из металла озорных и харАктерных девушек-малышек. Богатство, Семья, Искренность, Здоровье, Любовь, Удача, Яркость — семь милых сестер, задача которых — помогать достойным. За основу девушки взяли легенду о Кикиморской горе, откуда во все стороны видна земля вятская и на которой с незапамятных времен жили Кикиморы. Следуя маршруту квеста, гости познакомятся с достопримечательностями города, обретут все семь даров, а заодно получат кардиотренировку — Киров расположен на семи холмах.

Вятские Кикиморы

Комплекс «Постоялый двор», ул. Герцена, 15

Гостиница и музей в историческом центре города. Практически любая достопримечательность в пешей доступности, расстояния до 800 метров. Комплекс создал краевед и меценат Валерий Федяев, о котором кировчане отзываются очень тепло.

Номера стилизованы под достопримечательности Вятки. Тут и Дымковская Барыня, и старорусская изба с печкой и самоваром, и сюжеты из «Алых Парусов» Александра Грина, чьи детские и юношеские годы прошли в Вятке. В городе есть музей и набережная, названные его именем.

Интерьеры комплекса «Постоялый двор»

Во-дворе — «стойла для коней и постояльцев», а через несколько метров — музей истории Хлынова. История побоища XV века в Раздерихинском Овраге и праздника Свистопляски, реконструкция Кремля и оружия русских богатырей, стилизация крестьянской избы с предметами быта. Особенно понравилась мне коллекция столярного инструмента и кухонных приспособлений: например, прообраз блендера (мутовка) или водонагревателя (раскаленная в печи гиря, которую погружали в кадку с холодной водой). В центре избы — колыбелька с полешком-куколкой и берестяной погремушкой-шаргунком. Этот «набор» отводил от малыша злых духов.

Кстати, такую экопогремушку можно купить в сувенирном магазине «Матрешка» на ул. Герцена, 5. Там вообще дивный выбор промыслов, в том числе и прикладного назначения: посуда из капа, утварь из бересты и бука, валеная шерстяная и льняная обувь, деревянные елочные игрушечки «веселая мелочь», фанерные заготовки для скрап-букинга и раскрашивания, женские украшения, дымковская игрушка, авторский текстиль, пальчиковый кукольный театр. Словом, радость женщин и детей.

В самом музее города Хлынова проходят мастер-классы по раскрашиванию пряников и дымковской игрушки, отливке оловянных солдатиков и плетению сережек в кольчужной технике.



Экспонаты в музее истории Хлынова

Музей истории шоколада «Криолло», ул. Спасская, 15

Рядом музеи леденцов и мороженого.

Этот «детский комплекс», засевший в самом «сердце» Кирова, — выверенный бизнес-проект политика и предпринимателя Валерия Крепостнова. В музее продуманы активности для разных целевых аудиторий: детей, семей, молодоженов, туристов. Мы только заглянули внутрь шоколадного магазина, входящего в комплекс: всевозможные сладкие фигурки уже были практически раскуплены, зато я «ухватила» по гуманной цене последний пакетик с какао-бобами, чему была несказанно рада. В спокойный период, когда нет турпоездов, в музее будет интересно провести время с детьми: изготовить и расписать сладкую фигурку, послушать экскурсию про историю шоколада и попутешествовать по временам ацтеков.



Действующий женский монастырь, в котором живут три монахини

Лoфт-пространство КРИН, ул. Карла Маркса, 18

Трехэтажное краснокирпичное здание спроектировал в 1901 г. для винного склада известный вятский архитектор Иван Чарушин. А мы, советские дети, гораздо позже читали книги С.Маршака, М. Пришвина, В. Бианки, иллюстрированные его сыном Евгением. До 2011 г. в здании располагался Кировский завод «Красный инструментальщик», а потом оно осталось без хозяев и стало символом разорения и упадка.



На стене размещены исторические кадры и предметы, связанные с заводчанами

Сколько стоит аренда помещений

К счастью, предприниматели-энтузиасты, одна из которых Елена Конышева, нашли силы и ресурсы восстановить этот бесспорный объект культурного наследия, и теперь он совмещает в себе бизнес- и общественные пространства. Бродя по зданию, классно было открыть наугад какую-то дверь на третьем этаже и обнаружить за ней целый коридор выставленных наличников, причем каких-то гигантских размером (жаль, не было сопроводительной записки про них).



Наличники в пространстве КРИН и выставка картин

А на первом этаже поглядеть душевную выставку «Я землю Вятскую люблю» учащихся художественных школ — было бы интересно сопоставить видение авторов некоторых сюжетов с реальностью. Вход на выставку свободный. Привлек оформлением пространства и ресторан «МОХ», а особенно его подход к туалетной комнате. Но об этом ниже.

Рестораны и сортиры: о высоком и земном

Во всех ресторанах я всегда отмечаю не только качество блюд и напитков (ради этого мы и приходим), но еще и подачу, и интерьеры. Маркетологу всегда любопытно, как, проявляя фантазию, можно и посетителей удивить, и от конкурентов отстроиться. И в итоге продвинуться. Вот несколько вятских находок.

Современный пельмень-бар «Хлебное Ухо»

Это сеть из трех заведений, мы «откушали» на Герцена, 25.

Бюджетные цены, пельмени и пирожки-посикунчики радуют разнообразием цветного теста и начинок. Салаты сервируются в стилизованные банки, такие можно взять на вынос из установленной в зале вертикальной витрины-холодильника. В социальной сети VK в праздничном посте от 27 декабря любопытно смонтировано видео — быстро меняются предсказания на 2023 год. Я остановила кадр и получила такое: «В наступающем году все будет по любви — даже работа!» По-моему, очень вдохновляюще!



Разноцветные посикунчики из «Хлебного Уха»

Ресторан Ойкумена, ул. Герцена, 15

Новогоднее оформление ресторана я увидела через окно с улицы и захотелось зайти. При этом мест не было и пришлось бронировать столик на завтра.

Чем завлекли интерьеры? Проработкой деталей и качеством. Небольшая новогодняя елка установлена в центре зала на сервировочном столике и декорирована елочными игрушками, которые интересно разглядывать. В последние годы я в большей части наблюдаю одинаково-блестючие пластиковые шары, которые, кажется, накидали без всякого удовольствия на казенное дерево. На подоконниках в «Ойкумене» расставлены авторские елки из сизаля, возле которых «хороводятся» с выписанными фарфоровыми лицами Деды Морозы и Снегурочки, и вот-вот они помчатся на конях электрической сказочной карусельки. Как мне пояснила метрдотель (а в таких интерьерах именно этим торжественным словом хочется назвать администратора при входе), для новогоднего оформления ресторан приглашает специалиста из дизайн-бюро, который в свое время придумал им интерьеры. И этот профессиональный «полет» ощущается.



Интерьеры ресторана Ойкумена

В эклектичных интерьерах заведения тоже есть что поразглядывать, но больше всего, пожалуй, выделяется «уборная». В отсеке с раковиной гостей «встречает» огромное деревянное панно с Сальвадором Дали, а когда подносишь руки к электронному диспенсеру, цифра сообщает, сколько в процентах жидкого мыла там осталось. Это удобно как для «фей чистоты», так и для посетителей.



Панно с Дали и диспенсер в туалете ресторана Ойкумена

Кафе-бар МОХ, ул. Карла Маркса, 18а

Концептуальный подход к оформлению туалета — это правильно! Культуру города и заведения определяет именно организация этого интимного пространства. Помню, больше 20 лет назад в Лондоне, в Fortnum&Mason, меня сразил сервис: перед каждой гостьей служащая распахивала дверь в кабинку, после заходила туда со специальной тряпочкой прибрать, а сама посетительница, завершая визит, могла побрызгаться классическими ароматами типа «Шанель № 5».

В дамской комнате кафе-бара МОХ, который располагается на третьем этаже КРИНа, у раковины висит табличка: «Мы старались создать для вас неповторимую атмосферу трех столетий. С современной сантехникой соседствуют подлинные омедненные люстры и зеркала прошлого века, а кирпичная кладка на стенах времен Николая II». В таком пространстве даже самым неаккуратным барышням «свинячить», наверное, как-то совестно.



Зеркало в кафе-баре МОХ

Городское кафе ДАЧА, ул. Динамовский проезд, 4

Кафе расположено в историческом здании: бывшем губернском присутственном месте, в котором служили два самых известных вятских ссыльных чиновника — Александр Герцен и Михаил Салтыков-Щедрин. Недорогие акварельные постеры «свекла» и «морковь» здорово вписаны в дачный интерьер. Меню я не отведала, но народу днем в заведении было много. Место, судя по всему, популярное. На улице перед входом — целая маркетинговая «доска почета». Фотогалерея гостей, условия доставки и гарантия подарка за оставленный отзыв. Кто хочет бокальчик вина или термос морсика?



Интерьеры кафе ДАЧА

Много мест еще хотелось посетить, но поезд дает сигнал к отправлению.

В городе с сохраненной историей несложно мысленно представить высокий крутой берег Вятки, с которого открывается живописная панорама с золотыми куполами церквей; услышать говор купцов, мещан и политических ссыльных — жителей города рубежа XIX и XX веков; потолкаться на городской ярмарке и прикупить ребенку дымковскую птичку-свистульку, а себе — нарядную Барыньку.

И очень приятно, вкусно и познавательно провести несколько выходных дней.

Фото Юлии Гиммельфарб

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