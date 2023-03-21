В Свердловской области сменился глава Следственного комитета

Возглавлявший СУ СКР Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. Его место занял выходец из Республики Калмыкия Анатолий Надбитов. На Урале он работает с 2021 года.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский руководил Следственным управлением СКР по Свердловской области управлением с 2018 г. До этого он работал в прокуратуре Татарстана и возглавлял СУ СКР по Тюменской области.

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о его уходе в отставку и о назначении исполняющим обязанности главы СУ СКР по Свердловской области полковниа юстиции Анатолия Надбитова.

Анатолию Надбитову 45 лет. Он родился городе Лагани (Республика Калмыкия). Служит в органах СК РФ с 2007 г. В 2021 г. был переведен в Свердловскую область на должность первого заместителя Михаила Богинского. Имеет различные ведомственные награды, в том числе медали «За безупречную службу» II и III степени, знак отличия «За службу закону», медаль МВД России «За боевое содружество».

Ранее DK.RU сообщил, что в офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева, главы компании «ФОРЭС», нагрянули силовики из Москвы.

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