В Свердловской области сменился глава Следственного комитета
Возглавлявший СУ СКР Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. Его место занял выходец из Республики Калмыкия Анатолий Надбитов. На Урале он работает с 2021 года.
Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский руководил Следственным управлением СКР по Свердловской области управлением с 2018 г. До этого он работал в прокуратуре Татарстана и возглавлял СУ СКР по Тюменской области.
В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о его уходе в отставку и о назначении исполняющим обязанности главы СУ СКР по Свердловской области полковниа юстиции Анатолия Надбитова.
Анатолию Надбитову 45 лет. Он родился городе Лагани (Республика Калмыкия). Служит в органах СК РФ с 2007 г. В 2021 г. был переведен в Свердловскую область на должность первого заместителя Михаила Богинского. Имеет различные ведомственные награды, в том числе медали «За безупречную службу» II и III степени, знак отличия «За службу закону», медаль МВД России «За боевое содружество».
Ранее DK.RU сообщил, что в офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева, главы компании «ФОРЭС», нагрянули силовики из Москвы.
Адвокат Михаил Зельдин, присутствовавший на обыске в офисе «Форэс», сообщил, что визит силовиков связан с жалобой компании «Роснефть»: якобы «Форэс» продал ей товар по завышенной цене.
Такое ощущение, что у Роснефти есть свой личный следственный комитет и свой личный уголовный кодекс. Иначе я просто не могу объяснить, почему Роснефть пишет заявление о том, что ей продали товар на 30% дороже себестоимости, следователь полиции по данному факту возбуждает уголовное дело, прокурор изымает дело из полиции и передает его в ГСУ СК РФ, судьи Басманного суда Москвы выдают разрешения на обыски, и самолет Министерства обороны с 70 следователями и оперативниками на борту вылетает в Екатеринбург для расследования этого «преступления, — прокомментировал он (цитата по e1.ru).