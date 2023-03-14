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В офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из Москвы

Сергей Шмотьев
Сергей Шмотьев. Автор фото: Владислав Лоншаков. Иллюстрация: Коммерсантъ

Утром 14 марта в компании «ФОРЭС» начался обыск. Накануне в Екатеринбург прибыла группа полицейских из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Информация о проведении обыска в офисе компании «ФОРЭС» в БЦ «Онегин плаза» поступила из нескольких анонимных источников. По данным инсайдера ЕАН, следственные действия проводят силовики из Москвы.

В ГУ МВД по Свердловской области ситуацию не комментируют.

ЕАН сообщает, что накануне в Екатеринбург прилетела бригада полицейских (почти 100 человек) из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Компания «Форэс» — один из крупнейших производителей пропантов, используемых в нефтедобывающей промышленности. Предприятия холдинга находятся в Асбесте и Сухом Логу.

Сергей Шмотьев известен на Урале не только как бизнесмен, но и как основатель семейного «Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых». Он был создан в 2019 г. с целью содействия творчеству современных уральских мастеров. В числе заслуг институции — организация многочисленных выставок и открытие Центра истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского в Екатеринбурге. 

Напомним, что Сергей Шмотьев передал организаторам «Екатерининской Ассамблеи» скульптуру Георгия Победоносца из бронзы и серебра. Она стала самым дорогим лотом благотворительного вечера в 2022 г. Скульптуру приобрел учредитель ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский за 20,5 млн руб.

Автор: Виктория Говорковская
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