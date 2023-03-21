В Екатеринбурге осложнилась ситуация с приютами для собак: один сгорел, другой переполнен

В ночь на 21 марта произошел пожар в частном приюте для животных «Надин ковчег». Там жили более 100 собак и кошек. О серьезных проблемах сообщил и единственный в Екатеринбурге муниципальный приют.

В приюте «Надин ковчег» (находится в пос. Садовый) в ночь на 21 марта произошел пожар. Вероятная причина — замыкание проводки в хозблоке, где готовили еду. По словам дочери хозяйки приюта Елены, погибли порядка 50–60 собак и котов. «Надин ковчег» нуждается в восстановлении.

Владельцы приюта просят оказать посильную помощь.

Нужны:

помощь в уборке последствий пожара;

сухой корм (в приюте не осталось еды);

большие мешки и строительные мешки, строительные инструменты (шуруповерт, саморезы, пилы, гвозди, молотки), перчатки;

одеяла, подушки, пледы;

препараты для лечения ожогов у животных;

финансовая помощь. Можно отправить любую сумму на карту Сбера хозяйки приюта Надежды Красулиной (4276 1609 3739 9203). Карта привязана к номеру +7 953 383 84 72.

В этот же день единственный в Екатеринбурге Муниципальный приют для безнадзорных собак, рассчитанный на одновременное содержание не более 100 животных, сообщил о дефиците мест.

По контракту, сотрудники «Спецавтобазы» забирают животных с улиц города, вакцинируют, стерилизуют и возвращают в места обитания. Однако бывших домашних питомцев и собак, поступивших в приют в щенячьем возрасте, нельзя отпускать на улицу. Поскольку они не умеют самостоятельно добывать пищу, утратили навыки выживания, и их не принимают уличные стаи.

Фонд «ЗООзащита» делает все возможное, чтобы найти таким собакам новый дом или отправить на частную передержку. Но в настоящий момент 44 собаки, отловленные «Спецавтобазой» в 2019-2022 гг., «застряли» в Муниципальном приюте.

Среди них есть и маленькие собаки для проживания в квартире, и крупные — для частных домов, — говорит директор благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

В субботу, 25 марта, с 14.00 до 16.00 в Муниципальном приюте состоится День открытых дверей. Приют и Фонд «ЗООзащита» приглашают желающих выбрать себе друга познакомиться с собаками, погулять с ними и, возможно, принять в семью.

Если планируете посетить Муниципальный приют до 25 марта, позвоните по телефону: +7 (904) 170-24-44.

Ранее основатель и директор Благотворительного Фонда «ЗООзащита» Анна Вайман рассказала DK.RU, как устроена система защиты бездомных животных в Свердловской области (спойлер — никак), что такое «черные» передержки, и как быть с собачьими стаями на территории жилых комплексов.