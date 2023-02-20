«Деньги пилят, собак убивают». Как «черные» приюты и «разводчики» зарабатывают на животных

По идее и по закону в этот «собачий бизнес» должно вмешаться государство. Могут помочь и адекватные зоозащитники. Что им мешает?

Бездомные собаки на улицах — задача властей, решение которой в Екатеринбурге и большинстве других городов области взяли на себя волонтерские организации. Но это только вершина айсберга, первопричина проблемы — отсутствие культуры разведения и содержания животных. Это относится не только к тем, кто содержит питомцев дома, не соблюдая никаких правил, но и к людям, которые называют себя зоозащитниками. Проблему усугубляют так называемые «разводчики» собак и кошек, главное для которых — деньги. Их не смущает то, что предложение уже значительно превышает спрос.

Основатель и директор Благотворительного Фонда «ЗООзащита» Анна Вайман рассказала DK.RU, что происходит и каким она видит выход из ситуации.

Как устроена система защиты бездомных животных в Свердловской области

Никак не устроена, точнее — еще не настроена. Работа, которую должно выполнять государство, фактически отдана на откуп волонтерам. И все бы ничего, но среди них есть недобросовестные, те, кто содержит так называемые «черные» приюты, где питомцы просто умирают, не дождавшись, пока их возьмут в семью. И такие люди, к сожалению, встречаются нередко. Адекватных и ответственных зоозащитников не так много, как хотелось бы.

Не будем забывать о «кастрюличницах», которые подкармливают бродячих собак и кошек на территории жилых районов, провоцируя скопление животных и их бесконтрольное размножение. Они не решают проблему, а усугубляют ее. Многие из них удостоились звания «зоошиза»: мало того, что провоцируют рост поголовья в собачьих стаях в черте населенного пункта, так еще и со всеми ругаются.

Безнадзорные животные на улицах Екатеринбурга, фото DK.RU

Какую роль в защите бездомных животных играют муниципальные власти?

— В конце 2018 г. был принят ФЗ-498 «Об ответственном отношении к животным». И все стало лучше — просто потому, что он хотя бы появился. Теперь региональные власти вынуждены, хотят они этого или нет, привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. По сути, это означает перестройку привычной системы содержания бездомных животных. А привычная система — это решение вопроса кардинально — убрать всех собак.

В соответствии с законодательством в каждом муниципалитете должны быть организованы государственные приюты для пожизненного содержания бездомных животных. У нас таких пока нет. И если в каких-то регионах это требование не вызвало никаких вопросов — были найдены ресурсы, то в Свердловской области это происходит на удивление с большим трудом.

На данный момент изыскиваются средства, чтобы организовать муниципальные приюты для животных в шести управленческих округах. Например, в Березовском и в Заречном средства нашлись, а в Екатеринбурге — нет. Я каждый раз это говорю: не может город-миллионник существовать без приюта для животных! Но его даже не планируют строить.

Мы с этим пытаемся бороться, добиваясь, чтобы нам как НКО выделили земельный участок для строительства приюта. Не хотите сами этим заниматься — дайте возможность нам, ведь это же ненормально, чтобы в таком большом городе не было приюта для бездомных животных. и управлять им должны не чиновники, а зоозащитники, которые полностью и давно погружены в проблему, имеют знания и опыт решения вопроса с безнадзорными животными на практике, а главное — действуют в интересах и животных, и населения.

Корень проблемы лежит в отсутствии культуры содержания домашних животных: если их не стерилизовать, они будут плодиться, и проблема не решится никогда. Пока этим вопросом не займутся нормальные, адекватные зоозащитники, заинтересованные в решении проблемы, то деньги так и будут пилиться мошенниками, собаки продолжат страдать, а проблемы не решатся. Нужно искоренять причину, а причина в том, что у нас — бескультурье. Это не наказывается и законодательно никак не регулируется.

Что такое «черные» передержки?

— Их организовывают «волонтеры», которые зарабатывают легкие деньги на том, что подбирают животных и собирают плату на их содержание с неравнодушных граждан, а те, в свою очередь, платят не глядя.

Эти «волонтеры» не убирают за животными, не обрабатывают их от паразитов, не выпускают из клеток, животные у них умирают, не дождавшись хозяев. Либо отдают животных лишь бы сбагрить, не проверяя — кому.

Нормальных передержек, которым можно доверять, очень мало. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Содержать животных очень тяжело и затратно. К сожалению, некоторые начинали хорошо, не справились и стали «черными» передержками.

Как быть с собачьими стаями на территории жилых комплексов?

— Бездомных собак на улицах подкармливают не зоозащитники или волонтеры. Это неравнодушные люди. Но не всегда они действуют грамотно. Они не понимают, что чем больше они просто кормят собак, не заботясь о стерилизации, тем больше стая, тем выше рождаемость и тем серьезнее проблема в каком-то конкретном месте.

Они кричат: мы за собак, пошли вон отсюда! Они не убирают вокруг кормушки, не содержат в чистоте это место, конфликтуют с людьми, которые боятся этих собак. Все это приводит к конфликтам, а в итоге страдают животные.

Гоча, 5 лет. Был найден привязанным к забору с запиской «забирайте куда хотите». Его дети закидывали камнями

Адекватный зоозащитник — это реалист, который в первую очередь стерилизует животных, а потом организует для них кормовую базу где-то на отдельной территории, вдали от жилых домов. Стерилизованные собаки не дадут зайти сюда другой стае и не будут опасны для людей.

Я все время поражаюсь людям, которым не нравится, что у них на территории стая. Если собаки в ней стерилизованы и под присмотром, пусть она будет! У нас есть зоозащитники, которые действительно стерилизовали собак в Орджоникидзевском районе, следят за ними, у собак есть будки, они их кормят, собаки никому не причиняют вреда. Но местные жители, которые типа «за людей», собак гоняют, будки жгут…

Матвей, 12 лет, слепой. Был найден в канаве, не мог встать самостоятельно

Культуры взаимопонимания, умения общаться, уважения у нас 100% нет ни с той, ни с другой стороны. Мы пытаемся с этими людьми разговаривать. Но с любой в ту или иную сторону идеологически настроенной личностью это делать сложно.

Граждане, которые «за людей», не хотят говорить с теми, кто «за собак», не хотят даже выяснять — адекватные там зоозащитники нет. Вы пойдите и поговорите, на то ведь вам и даны коммуникативные навыки, зачем травить животных… Если они не стерилизованы, объедините усилия, стерилизуйте, вакцинируйте.

В государственных ветеринарных районных клиниках каждый месяц проводится льготная стерилизация по графику. Департамент ветеринарии Свердловской области выделяет нам субсидию на стерилизацию определенного количества животных. У Центра реабилитации животных есть грант на стерилизацию животных, чьи хозяева относятся к категории малоимущих.

Дакота, около 5 лет, жила около заправки со своим сыном, пока того целенаправленно не переехал агрессивный клиент, его спасли, но их с мамой решили не оставлять в таком опасном месте

О культуре содержания и разведения животных

Приходится констатировать факт, что такой культуры практически нет или она носит локальный местечковый характер. Ее отсутствие хорошо заметно во время оттепели: вдоль тротуаров и прогулочных зон Екатеринбурга оттаивают горы собачьих экскрементов.

Тему поднимают журналисты, волонтеры, неравнодушные граждане в домовых чатах, но многие екатеринбуржцы упорно продолжают считать, что убирать за своими животными не надо, что лужайки, усеянные испражнениями их любимчиков, — это нормально.

Владельцев собак становится все больше. На «Авито» в открытой продаже можно купить собаку любой породы за любую удобную для вас сумму. Это так называемые «разводчики» собак (заводчиками их не назовешь) пытаются заработать. Их деятельность никак не регламентируется, ничем не ограничивается. Но она опасна для жизни и здоровья людей, которые покупают у них собак.

Кто такие заводчики и «разводчики» и чем они отличаются?

— Животных через электронные доски объявлений в основном продают не заводчики, а так называемые «разводчики». Заводчики занимаются собаками грамотно — не плодят их тоннами ради прибыли. Таких мало. Остальные — разведенцы. У них одна цель — заработать. Им без разницы, что предложение превышает спрос, что у них нет чистоты породы, в том числе генетического качества потомства.

У нас все хотят породистую, да подешевле, поэтому хапают животных на «Авито», не разбираясь, у кого. У многих разведенцев ненормальное содержание — животных у них забирают с паразитами, с инфекциями, а о генетике вообще говорить нечего. Если вам попалось психически уравновешенное животное, то вам просто повезло. А если нет? У нас на передержке сейчас находится шпиц, который кусает всех без разбору.

Эта сфера зоодеятельности должна контролироваться государством. Люди не должны так плодить собак и выставлять их в свободную продажу. Нужен контроль за торговлей, за разведением, за санитарными нормами. Раньше это все делалось через клубы и очень тщательно проверялось.

В этом смысле должна проводиться большая работа с населением, нужна поддержка государства и пропаганда того, чтобы люди брали собак из приютов, где те стерилизованы, привиты и пролечены, а не покупали их на рынках.

Об экскрементах на улицах

— Это вот прямо моя боль. Это банальное отсутствие культуры содержания собак реально бесит. У нас в доме, кроме моих, живут еще три собаки. Когда наступила оттепель, оказалось, что все вокруг ими уделано. Я за своими убираю. Я написала в общедомовой чат: что, вам сложно взять пакетик? Я не хочу ходить со своими собаками по испражнениям.

Это малая доля того, что может сделать обычный человек, чтобы не вызывать негатив к себе и своему подопечному. Некоторые считают, что за маленькими собаками не надо убирать, ну, как не надо — за маленькими проще убрать, чем за большими. Сейчас продается сотни вариантов мешков и совков. Отсутствие культуры, уважения к другим людям порождает такое. Многие убирают за своими собаками, и им обидно, когда думают плохо про всех.

Что делать, если нашли дикое животное, которому нужна помощь?

— Я против того, чтобы диких животных забирали из среды. Если животное нуждается в помощи, есть ветклиники, центры реабилитации и помощи для диких животных, но я не знаю, всегда ли у них есть ресурсы на то, чтобы забрать то или иное животное.

В любом случае лучше обращаться к специалистам, потому что сейчас очень опасная ситуация с бешенством. Оно передается всем животным, да и людям — вплоть до летальных исходов. Анализа на бешенство при этом нет, его можно установить только после смерти животного.

Притащить дикое животное домой — это необдуманный поступок.

Ветеринарные клиники в Чкаловском районе и на ВИЗе разбрасывают таблетки для привития диких животных от бешенства. Но гарантии, что животное нашло и съело таблетку, нет. И потом, они же мигрируют.

О деятельности «Зоозащиты»

Работа с животными — это полбеды, работа с людьми — вот самая сложная часть деятельности Фонда. Он существует за счет пожертвований, грантов, субсидий. Еще есть котокафе, но оно не окупается. Доходов от посетителей едва хватает на корм для животных.

Лика, 12 лет, Была найдена в лесу погибающей, в жутком истощении, в желудке был обнаружен гвоздь, который искромсал его полностью, и куча мусора в кишечнике, чудом выжила, сейчас обучается с кинологом фонда

Чем занимается ваша организация?

— Благотворительный фонд «Зоозащита» существует с 2006 г. Мы занимаемся помощью животным, которые по разным причинам остались без хозяев. Это глобальная цель. Есть и сопутствующие направления.

На попечении «Зоозащиты» около 250 собак. И около 120 кошек, они находятся на различных передержках. Все наши животные кастрированы, вакцинированы, обследованы. У части из них остаются нюансы по здоровью после лечения, и мы никогда не утаиваем это. Мы хотим пристроить животное эффективно, а не сбагрить его.

Йоркширский терьер, 10 лет, был выброшен на помойку как ненужная вещь

Мы ведем работу с законодательными органами в Свердловской области по ситуации с безнадзорными животными, чтобы все-таки это регламентировать, регулировать и так далее. Эта работа с трудом, но продвигается.

Также мы работаем над формированием у людей культуры заведения и содержания домашних животных. Проводим различные уроки добра с детками и встречи для взрослых. Люди у нас банально не знают, зачем животным нужна стерилизация, все думают, что это опасная операция. Соответственно, появляется много нежелательного потомства.

Люди не понимают, что с любой собакой надо обязательно заниматься. И это не про дрессировку, а про правильное взаимодействие, чтобы собака не стала источником проблем. Мы пытаемся привить людям осознанный подход при выборе домашнего питомца: чтобы они руководствовались не эмоциями, жалостью или визуальными характеристиками породы, и чтобы потом не сталкивались с проблемами. Но если таковые возникли, мы учим не избегать этих проблем, а решать их.

Работа с людьми — самое сложное в нашей деятельности. Неумение общаться, агрессия друг к другу выливаются в страдания животных — их травят и поджигают, уму невообразимо, на что способные некоторые граждане.

Как вы выходите на самоокупаемость? На что живете?

— Мы живем за счет неравнодушных людей, из которых 85% — физические лица. На содержание одной собаки на передержке до пристроя в среднем требуется 5 тыс. руб. в месяц. Это при скромных подсчётах и при отсутствии необходимости лечения. Мы находим кураторов для каждого животного, которые вносят пожертвования. Пусть понемногу — по 200-300 руб. в месяц, но из маленьких сумм складывается нужная.

Люди, которые платят за содержание или лечение животных, всегда могут приехать на передержку и повидаться с подопечными. Когда устанавливается личный контакт, сотрудничество развивается лучше. Мы открыты к общению.

Котокафе «ЗООзащиты», адрес Посадская 44/1

Мы также подаем на гранты и пользуемся площадками для фандрайзинга В2В — фонды фондам. У нас есть гранты на проведение фестивалей, на работу кинологов, на вакцинацию и стерилизацию. Но гранты — поступление нерегулярное и целевое. Просто так грант на стерилизацию не получить. Запрос должен быть общественно полезный и инновационный. Каждый раз мы должны подавать новую идею.

Если вы хотите помочь нашим животным, вы можете внести пожертвование через форму на сайте, с помощью которой можно подключиться к рекуррентным постоянным платежам, пусть небольшим, но зато мы будем знать, что точно можем рассчитывать на эти деньги. Также есть QR-код, есть карта фонда — средства поступают сразу на расчётный счет организации.

Если вы опасаетесь, что деньги пойдут не по назначению, на сайте есть список того, что необходимо нашим подопечным, — купите и привезите тот же корм. Можно вносить деньги не в наш фонд, а в клиники, с которыми мы сотрудничаем. Прямо прийти и оплатить помощь, вы получите чек и четкую гарантию того, что это пойдет на благо животным.

Все животные, фотографии которых размещены в этой статье, ждут своих хозяев на передержках «Зоозащиты», кроме тех, которых сфотографировали журналисты DK.RU на улице.

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