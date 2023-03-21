Банк ВТБ в Свердловской области возглавила Валентина Жильцова

До этого она руководила банком «Открытие» в Перми. Предшественник Валентины Жильцовой Алексей Долгов покинул свой пост в сентябре 2022 года по собственному желанию.

Управленческий опыт Валентины Жильцовой в банковской сфере составляет более 15 лет. В разное время она занимала руководящие должности в пермских подразделениях «Альфа-Банка», «МДМ-Банка», «Уралсиба» и возглавляла банк «Открытие».

Руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Сергей Нечаев выразил уверенность, что она поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами.

Валентина Жильцова считает свердловскую команду ВТБ одной из сильнейших.

Задачи по дальнейшему наращиванию регионального бизнеса ВТБ амбициозные. Приоритетными по-прежнему остаются высокий клиентский сервис и доступность продуктов для населения и предпринимателей, — сказала она.

Напомним, что работавший в должности управляющего ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов покинул пост по собственному желанию 30 сентября 2022 г. Он трудился в Группе ВТБ с 2006 г. С 2008 г. работал в Екатеринбурге на руководящих позициях в розничном блоке банка. С 2019 г. управлял розничным и корпоративным бизнесом ВТБ в Свердловской области.

После ухода Алексея Долгова обязанности управляющего ВТБ в регионе исполнял Альберт Сынгизов.

Ранее DK.RU сообщил, что в апреле на Урале начнут тестировать цифровой рубль. участником пилотного проекта по запуску цифрового рубля станет Банк «Синара».

Напомним, что год назад ПСБ и ВТБ протестировали перевод цифровых рублей между клиентами.