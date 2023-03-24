Топ-7 юридических ошибок, которые допускают предприниматели

Сотрудничество с самозанятыми и забытый пароль от личного кабинета в налоговой службе могут обернуться немалыми проблемами для бизнеса. А что еще?

Многие предприниматели на старте развития бизнеса полностью не вникают в юридические аспекты работы, что в дальнейшем мешает масштабированию и развитию бизнеса. Светлана Ковалева, практикующий юрист и владелица юридической компании «Юр-профи», рассказала DK.RU, какие решения, кажущиеся на первый взгляд правильными, на самом деле незаконны и могут повлечь за собой как минимум штрафы.

Ошибка 1. Неправильно выбранная система налогообложения

Многие думают, что самое выгодное — быть самозанятым, когда при работе с физлицами нужно платить налог 4%, с юрлицами 6%, при этом нет обязательных страховых взносов.

Если доход маленький, например, до 50 тыс. руб. в месяц — да, НПД подойдет. Но если от 100 тыс. руб. — нужно проанализировать потенциальный оборот, учесть регион, вид деятельности и численность работников. Например, оказывать услуги обычно выгоднее на УСН (упрощенная система налогообложения) или ПСН (патентная система налогообложения), продавать товары — УСН «‎доходы минус расходы».

Кейс моей клиентки. Она живет в Ярославской области, занимается репетиторством — применяла НПД. Решила открыть небольшой онлайн-курс и заниматься обучением в группах. За год работы сумма налога составила 94 тыс. руб. На консультации мы посчитали и выяснили, что ей куда выгоднее было бы работать как ИП на ПСН, потому что стоимость патента на «дополнительное образование для детей и взрослых» в ее муниципальном образовании, Ярославской области, составляет 401 руб. в месяц. За год это всего 4 812 руб.

Ошибка 2. Работать с договорами из интернета

На многих сайтах, которые предлагают скачать готовые шаблоны, пишут, что договор вам точно подойдет, нужно лишь вставить свои условия и реквизиты. 70% текста в договоре и правда являются стандартными, но оставшиеся 30% — те самые уникальные обстоятельства, которые каждый должен подбирать под себя.

Моя клиентка-фотограф нашла в интернете договор на оказание услуг фотографа. Фотограф — креативный и творческий специалист, который создает авторские произведения, защищенные авторским правом. И договор на оказание услуг в этом случае никак не подходит, он не может регулировать передачу авторских прав.

Другая клиентка, продавая обучение по дизайну человека, решила взять оферту из интернета. В ней было прописано условие — если в течение семи дней курс не понравился, можно оформить возврат. В первую неделю обучения как раз шла вводная информация и клиенты знакомились с основами. В итоге через 10 дней после старта поступило три заявления на возврат денег.

На консультации выяснили интересный момент: в оферте написано «‎в течение 7 дней со дня старта курса». С момента открытия первого урока прошло 10 дней, поэтому моя клиентка не хотела возвращать деньги. Ученики на это задали резонные вопросы — почему стартом считается день открытия уроков? Где об этом написано? Они считали, что старт — день вступления в чат участников, когда стала доступна обратная связь. Юридически ученики правы. Поскольку в оферте нечеткие формулировки, нет понимания, какое решение мог бы принять суд. В итоге с каждым учеником пришлось договариваться отдельно — кому-то оформили возврат, кому-то предложили бонусы.

Ошибка 3. Нанимать самозанятых, которые фактически делают работу за предпринимателя

Предприниматели знают, что дешевле работать с самозанятым, чем нанимать сотрудника в штат. Самозанятый сам платит налог 6%, который включается в стоимость его работ, ваша задача только вовремя оплатить его услуги. Штатному сотруднику нужно уделять больше внимания: правильно оформить документы, организовать рабочее место, вовремя платить зарплату, начислять на нее и уплачивать взносы 30% (сверх зарплаты) и НДФЛ 13%.

Мои клиенты, муж и жена, работали тренерами и решили открыть свой спортивный центр. Набрали группы и арендовали помещение. Муж вел занятия по борьбе, жена — танцы. Со временем дело масштабировалось, пришлось нанимать новых тренеров, потому что самостоятельно большое количество групп физически вести не могли. Оформлять трудовые отношения посчитали ненужным, потому что это дорого (налоговая нагрузка 43% на каждого работника) и не очень удобно (многие новые тренеры совмещали эту работу с другой работой или учебой).

Для удобства все были самозанятыми, а в банке был оформлен зарплатный проект. Тренеров было около 40, все получали вознаграждение от 20 до 60 тыс. руб. в месяц, в зависимости от нагрузки. При проверке налоговая инспекция указала на ошибку — на самом деле все сотрудники должны были быть оформлены в штат. Ошибка обернулась доначислением налогов за три последних года в размере 9 млн руб.

Работать с самозанятым можно не всегда. Если он фактически выполняет ваши задачи и у него есть график работы, рабочее место, постоянные обязанности — это уже штатный сотрудник. Моментальная выгода перечеркивается штрафом и доначислением налогов, поэтому лучше сразу оформлять сотрудничество правильно.

Ошибка 4. Не оплачивать заранее страховые взносы

Уплата фиксированных страховых взносов (в 2023 г. это 45 842 руб.) досрочно позволяет уменьшить сумму налога на УСН или стоимость патента на величину этих взносов. Обязанность предпринимателя — вносить раз в квартал авансовые платежи по УСН, со страховыми взносами условие другое — закон обязывает оплачивать их до 31 декабря каждого года.

Если внести это платеж в конце года, то не будет возможности уменьшить налог по УСН или сумму патента на эту сумму. Лучше разбить этот платеж на четыре части и вносить в течение года.

Например, предприниматель заработал за год 1 млн руб. Он на УСН 6%, поэтому сумма налога — 60 тыс. руб. Внеся страховые взносы заранее, он подает заявление в налоговую и уменьшает размер налогов. Получается сумма налога всего в 14 158 руб.

Ошибка 5. Несвоевременно подавать декларацию

В первую очередь это ведет к штрафам — от 5 до 30% от суммы неуплаченных налогов. Плюс проценты за просрочку платежа, если предприниматель не укладывается в сроки оплаты. Также есть вероятность, что налоговая захочет провести дополнительные проверки финансово-хозяйственной деятельности. Если нарушение будет повторяться, есть риск возбуждения уголовного дела.

Ошибка 6. Терять контакт с налоговой и не заходить в личный кабинет

Если у вас нет доступа к своему личному кабинету налогоплательщика, задолженность по налогам легко может увеличиться, потому что нет понимания по наличию просроченных платежей. Также не будет точной информации об отчетах и налоговых декларациях. Это ведет к штрафам и аресту или блокировке счетов. Есть риск потери лицензии и запрета деятельности.

Если возникли сложности с доступом в личный кабинет, нужно оперативно связаться с налоговой по телефону или прийти в ведомство лично и решить этот вопрос.

Ошибка 7. Получать деньги от физических лиц без кассы

Сейчас, согласно закону, каждый ИП обязан иметь кассовый аппарат и выдавать чеки. Отсутствие кассы ведет к штрафам — от 30 тыс. руб. или 10% от дохода, который был получен без выдачи чека. При повторном нарушении штраф увеличивается до 50 тыс. руб. или 15% от дохода.

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