По указу Путина: законопроект об увеличении налогового вычета рассмотрит Госдума

В соответствии с законопроектом теперь лимит по вычету на обучение детей должен вырасти до 110 тыс. руб., а лимит по прочим социальным вычетам должен подняться до 150 тыс. руб.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении сумм вычета налогов при оплате обучения детей, лечения, физкультурно-оздоровительных и прочих социальных услуг. Ранее годовой лимит, с которого можно вернуть 13% налогов, составлял от 50 тыс. до 120 тыс. руб., в зависимости от вида расходов. В соответствии с законопроектом лимит по вычету на обучение детей (до 24 лет) должен вырасти до 110 тыс. руб., а лимит по прочим социальным вычетам должен подняться до 150 тыс. руб. Депутаты Госдумы отмечают, что заявленные суммы не окончательные и в ряде случаев они могут быть выше.

Депутат, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заметил, что обозначенный размер выплат — это не предел, так как по расходам на лечение закон позволяет получить возврат сверх указанных лимитов при условии, что была оказана высокотехнологичная или дорогостоящая медпомощь:

В текущей ситуации для граждан очень важна материальная поддержка государства, и поэтому увеличение сумм, которые россияне смогут вернуть из уплаченных налогов, — это логичный шаг. К дорогостоящим относят, например, лечение бесплодия, эндопротезирование, сложную ортодонтию, паллиативную помощь, связанную с поддержанием функций органов человека. Полный перечень устанавливается специальным Постановлением Правительства.

Тем, кто претендует на социальные налоговые вычеты, надо учесть, что закон предусматривает возможность получать положенные суммы в течение нескольких лет, но только за конкретный год и не по всем видам вычетов. Поэтому получить максимальную сумму от государства возможно, только выбрав правильную очерёдность обращения. Если в один год есть право и на имущественный, и на социальный вычет, например, была приобретена недвижимость (имущественный) и оплачено дорогостоящее лечение (социальный), то в первую очередь лучше получать социальный. Невыплаченный остаток социального вычета перенести на следующий год не получится, а недоплату по имущественному вычету можно востребовать и в следующем году.

Налоговый юрист, член генерального совета Деловой России Александр Хаминский пояснил, что если граждане претендуют только на один социальный вычет, то в большинстве случаев им выгоднее получить его уже сейчас, не дожидаясь времени повышения лимита.

Вопрос с вычетами для каждого россиянина индивидуальный, однако стоит отметить, что законопроект предусматривает изменение годового лимита по соцвычетам на 25%, а официальная инфляция за прошлый год составила 11,76%. То есть, если закон заработает только со следующего года, то часть возможной прибавки из-за текущей инфляции может быть потеряна. Поэтому, если заявляется только один соцвычет и сумма его лимита близка к возможному максимуму, имеет смысл получить её уже сейчас.

Практически никто из парламентариев не сомневается, что заявленный законопроект будет принят, однако о конкретных сроках мнения депутатов разнятся. Одни считают, что было бы справедливым принять закон с оговоркой, согласно которой новые лимиты по возврату начали бы своё действие уже на расходы, понесённые гражданами в 2023 г.

Другие законотворцы считают, что повышенные лимиты должны коснуться только расходов, начиная с 2024 г. Стоит иметь в виду, что и в том, и в другом случае претендовать на вычет смогут только те, кто работает по трудовому договору и отчисляет подоходный налог. Соответственно, индивидуальные предприниматели и самозанятые рассчитывать на социальные налоговые вычеты не смогут.

В январе налоговые доначисления бизнесу выросли вдвое до 600 млрд руб. — в два раза, рассказывал DK.RU. Это длительные мероприятия, которые проводятся редко и в основном касаются крупных компаний. Нарушения выявляются в 95% случаев. Число выездных налоговых проверок растет, несмотря на то что власть заявляет, что давление на бизнес сокращается. В 2022 г. нагрузку на бизнес снизили только в отдельных отраслях экономики, например, в сфере IT, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Рост налоговых доначислений он связывает с увеличением расходов бюджета и дефицитом в 3,3 трлн руб. по итогам 2022 г.