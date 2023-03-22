Первая за три года: ВТБ провел в Екатеринбурге встречу с акционерами

Топ-менеджеры рассказали, как налаживаются контакты с держателями акций после санкционных блокировок и за счет чего планирует расти один из крупнейших банков страны.

В Екатеринбурге прошла первая с начала пандемии встреча руководства банка ВТБ с акционерами. Для того чтобы пообщаться с держателями бумаг, в город прилетели руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин, начальник управления по работе с инвесторами Леонид Вакеев и член Консультационного совета акционеров ВТБ, исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Накануне мероприятия топ-менеджеры банка рассказали DK.RU о том, как банк восстанавливает коммуникацию с держателями бумаг, резко прерванную из-за санкций в 2022 г., и к чему стремится в работе в новых условиях.

Как подчеркнул Владимир Хоткин, сейчас в ВТБ уделяют огромное внимание восстановлению коммуникации, так пострадавшей сначала от пандемии, а потом и от санкций:

— В 2022 г. одной из важнейших задач в нашей работе с акционерами ВТБ было сохранение информационного баланса с учетом соблюдения введенных ограничений по раскрытию информации. На данный момент ВТБ входит в топ-10 эмитентов по количеству розничных акционеров, мы гордимся и дорожим этим результатом. В 2023 г. мы планируем уделять особое внимание поддержанию диалога с нашими акционерами как путем проведения очных встреч и мероприятий, так и с помощью развития онлайн-каналов коммуникаций, которые позволяют обеспечивать максимально быструю и эффективную обратную связь, — отметил Владимир Хоткин.

Сейчас ВТБ работает над разработкой веб-версии мобильного приложения, которое обезопасит пользователей от риска блокировок, созданы новые аккаунты в соцсетях. Большим интересом у клиентов и партнеров банка пользуется и запущенный регулярный дайджест по актуальным изменениям в корпоративном праве.

— С февраля 2023 г. у нас работает Telegram-канал «Контрольный пакет», который уверенно набирает подписчиков. Наладив онлайн-общение, ВТБ перешел к встречам в живом формате, — рассказал Владимир Хоткин. — Мы хотим, чтобы люди помнили, что мы открыты для общения и ценим каждого партнера и клиента. Как только обстоятельства позволили, мы тут же начали уделять этим вопросам максимум внимания. После ухода нерезидентов из недружественных стран розничный инвестор стал ключевым игроком на российском фондовом рынке, и в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.

Встреча с акционерами в Свердловской области — одна из первых в ряде подобных мероприятий.

Для нас это важный регион. Свердловская область занимает пятое место по количеству акционеров ВТБ.

Всего за последние четыре года число инвесторов банка в России выросло в шесть раз. Сейчас в стране ценными бумагами владеет 31% экономически активного населения, это активы почти на шесть триллионов рублей. Как рассказали представители банка, в Свердловской области держатели акций ВТБ — чаще всего мужчины (67%), средний возраст держателей — 37 лет. Средний пакет бумаг и срок владения ими — два миллиона акций и два года.

— Банк открыл направление по консультированию акционеров. Мы помогаем инвесторам решать сложные вопросы и минимизировать риски, рассказываем, как воспользоваться привилегиями для держателей бумаг ВТБ — льготными кредитами и программами страхования, пакетами услуг, бонусными инвестпродуктами, о новостях, которые происходят на рынке и в компании, о том, что они означают для банка и для клиентов, — подчеркнул Владимир Хоткин.

Социально незащищенные слои населения тоже могут быть успешными акционерами

Для обеспечения обратной связи в более широком масштабе в конце 2022 г. была учреждена Ассоциация розничных инвесторов — НКО, которая должна наладить квалифицированное общение акционеров между собой и помочь выстроить их эффективный диалог с эмитентами. Ассоциация будет помогать инвесторам четко понимать и защищать свои права, возьмет на себя профилактику споров и их досудебное регулирование. Исполнительный директор Ассоциации Илья Херсонцев подчеркивает, что она нужна в первую очередь акционерам из социально незащищенных слоев населения. Опыт аналогичной работы у сотрудников НКО уже есть:

— В 2022 г. представители Консультационного совета акционеров банка выступали финансовыми и юридическими экспертами для читателей газеты «Русский инвалид», ВТБ проводил семинары для студентов и вебинары для лиц с ограниченными возможностями, где рассказывал о финансовом планировании и безопасности, о работе фондового рынка.

По словам г-на Херсонцева, на рынке ценных бумаг России просто необходимо навести порядок, это нужно всем его участникам. Как только потенциальный инвестор начнет точно понимать, чего требовать и ждать от эмитента, каким должно быть взаимодействие — рынок начнет расти, принося прибыль всем сторонам. В числе первоочередных задач Ассоциации — создание рейтинга компаний на основе их взаимодействия с акционерами.

Это будет список, который поможет людям лучше ориентироваться на рынке и выбирать те компании, с которыми стоит работать. В целом на рынке России сейчас большой дефицит доверия, и наша задача — изменить эту ситуацию.

Войти в члены Ассоциации, подчеркнул Илья Херсонцев, можно очень быстро, плата за это символическая — «чашка кофе».

Об инвестиционных возможностях на рынке акций во время встречи с акционерами рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. По его словам, сейчас рынок выглядит справедливо оцененным с учетом текущих рисков и уровня неопределенности. Потенциальная совокупная доходность — менее 10%, а главным драйвером котировок остаются перспективы дивидендных выплат компаниями. Также стоит отметить новый класс долговых инструментов на рынке — «замещающие» облигации корпораций с привязкой выплат к курсу иностранных валют, а также облигации в юанях.

Увеличение уставного капитала банка: как и зачем

Одной из важнейших тем, которую обсудили на встрече в Екатеринбурге, стали итоги внеочередного собрания акционеров ВТБ, на котором было решено увеличить уставной капитала банка. Это будет сделано при помощи дополнительной эмиссии 30 трлн обыкновенных акций. Бумаги на 150 млрд руб. получат по закрытой подписке Минфин и Росимущество, у остальных акционеров банка будет преимущественное право приобретения, пропорциональное числу бумаг в портфеле.

Уставный капитал будет увеличен за счет внесения правительством в капитал ВТБ акций крымского банка РНКБ и эквивалента субординированного депозита на 100 млрд руб., который банк получил в 2014 г. из Фонда национального благосостояния.

— Мы понимаем, что в ближайшие годы банк будет работать прежде всего на внутреннем рынке России. Конечно, есть проекты, связанные, например, с юанями, но сейчас важнейшим направлением деятельности для нас будет все же Россия. Планов много, и такие встречи с инвесторами — огромная их составляющая. Мы хотим, чтобы наши действия были понятны и прозрачны. Перспективы рынка огромны, нам всем есть, куда расти, — подчеркивают в ВТБ.

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