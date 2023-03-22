Конкурсный управляющий «Русграда» решил аннулировать выплаты бывшему владельцу

В Арбитражный суд поступило заявление о признании недействительными многомиллионных перечислений в пользу Михаила Абсалямова и связанного с ним ООО «СК «Прогресс».

Конкурсный управляющий строительной компании «Русград», которая строила аэропорт «Кольцово» и гостиницу «Анжело», пытается признать недействительными три сделки. Как следует из сообщения на Федресурсе, соответствующее заявление Виталий Тихомиров подал в Арбитражный суд Свердловской области.

Он пытается признать недействительными:

перечисление 36,6 млн руб. бывшему владельцу компании Михаилу Абсалямову (30,2 млн руб — переплаты по зарплате, 6,4 млн руб. — выплата дивидендов),

еще одну транзакцию в пользу Михаила Абсалямова через аффилированное ООО «СК «Прогресс» в размере 31 млн руб.,

а также — признать недействительной сделку трудовых отношений и выплату 2,9 млн руб. Марине Тагановой.

Как пояснил «Ъ-Урал» руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков, оспаривание сделок должника является одним из способов пополнения конкурсной массы, и, если управляющий видит подозрительные платежи в пользу контролирующего должника или заинтересованного лица — он должен их оспорить.

Ранее DK.RU писал, что компания «Русград» работала в регионе с 2004 г. Она строила такие крупные объекты как аэропорт «Кольцово» и гостиница «Анжело». Также «Русград» начинал строительство МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» в 2016 г., однако в 2017-м подрядчик сменился — объект достраивал «Синара-Девелопмент». В 2018 г. у компании сменилось руководство: Михаил Абсалямов вышел из ее состава и уволил гендиректора Станислава Дресвянкина. После смены собственников у компании начались трудности. Осенью 2021 г. неизвестные обстреляли из пневматического оружия офис «Русграда». А спустя полтора месяца после этого восемь кредиторов, в числе которых были подрядчики строительной компании, обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать застройщика банкротом.