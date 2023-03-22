В Екатеринбург вернулись электросамокаты

Первым сервисом по аренде самокатов, который возобновил работу после зимы, стал Whoosh. Пользователям доступны для аренды десятки средств мобильности.

Кикшеринг Whoosh возобновил свою работу в Екатеринбурге после зимней паузы. Судя по данным мобильного приложения сервиса, арендовать средства мобильности можно почти во всех районах города — в центре, на Юго-Западе, Ботанике, Уктусе, Вторчермете, Академическом, ВИЗе, Уралмаше, Эльмаше, Пионерском микрорайоне и ЖБИ.

Стоимость аренды самокатов в сутки составляет 890 руб. Поминутный тариф зависит от уровня спроса. Оставить самокаты можно будет только на парковочных местах, которые отмечены на карте приложения.

Ранее DK.RU рассказывал, что летом 2022 г. мэрия Екатеринбурга масштабировала опыт искуственного снижения скорости электросамокатов в городе. Их стали снижать не только на определенных улицах, но и повсеместно в дни проведения массовых мероприятий — до 7–8 км/ч.

Также в 2022 г. Свердловская область вошла в топ-5 России по количеству смертей в ДТП с электросамокатами. Всего в прошлом году в стране произошло 838 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в которых 870 человек были ранены и 19 погибли. Больше всего аварий зарегистрировано в Москве (198), Санкт-Петербурге (116), Краснодарском крае (53), Тюменской (45) и Нижегородской областях (39). Годом ранее цифры были в два раза ниже.