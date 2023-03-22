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«Почти волшебник»: умер глава ЦИК Владимир Чуров

«Почти волшебник»: умер глава ЦИК Владимир Чуров
Иллюстрация: m.gazeta.ru

Экс-глава ЦИК, при котором в результатах думских выборов появились 146%, умер после обширного инфаркта. Чуров был председателем ЦИК с 2007 по 2016 гг.

#НОВОСТИ

Сегодня, 22 марта, скончался 70-летний бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. По данным «Ведомостей», более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта. Оппозиция неоднократно критиковала Чурова во время его работы на посту главы ЦИКа за отсутствие реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов. Его отставка была одним из требований протестующих во время митингов против фальсификаций на думских выборах 2011 г.

Чуров также запомнился высказываниями о том, что обвинения в фальсификациях в его адрес означают обвинения и в адрес 1,5 млн россиян, которые работают в избиркоме.

Владимир Чуров родился 17 марта 1953 г., окончил факультет журналистики и физический факультет СПбГУ. В 1990-х был депутатом Ленсовета, работал в комитете по внешним связям. В 2003 г. Чуров был избран в Госдуму от ЛДПР.

Членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ его назначили 9 марта 2007 г. 27 марта того же года Чуров был избран председателем ЦИК РФ, а в декабре Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента, после думских выборов назвал его «почти волшебником», на что Чуров ответил ему фразой: «Я только учусь». 28 марта 2011 г. его вновь избрали председателем ЦИК РФ на пятилетний срок. В 2016 г. его сменила Элла Памфилова, рассказывал DK.RU. С июня 2016 г. Чуров был послом по особым поручениям МИД России.

Автор: Андрей Широков
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