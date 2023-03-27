«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы»

Как производитель стекломаркерных досок из Екатеринбурга во время санкций решил вывести на рынок материал для изготовления люксовой мебели, который делают только за рубежом.

10 лет назад предприятие Askell из Екатеринбурга первым в России начало производить стекломаркерные доски. Сейчас они используются в офисах ведущих компаний страны — Яндексе, Сколково, Москва-Сити. Весной 2022 г. компания снова стала первопроходцем и освоила материал керагласс, который раньше можно было приобрести только у итальянских поставщиков. Теперь в планах Askell — увеличить поставки внутри страны и вывести новую продукцию на рынок Беларуси, Турции и ОАЭ.

Всего у предприятия две производственные площадки. Первая находится в центре города, вторая на Вторчермете. На производстве задействовано 17 чел., а всего в компании — 38 сотрудников. Как рассказала исполнительный директор Татьяна Бугаева, площадку на ул. Селькоровской купили три года назад, когда решили развиваться дальше и производить продукцию из более долговечного материала — закаленного стекла:

Теперь листовое стекло, которое мы закупаем у поставщиков, сначала привозим на новую площадку. С помощью станков ЧПУ мы разрезаем его на детали нужного размера, обрабатываем кромки будущих изделий. Затем заготовки моются и отправляются на закалку в огромную печь, которая нагревается до 700 градусов.

Часть закаленного стекла приобретается строительными и стекольными компаниями. Другая часть отправляется на производство Askell в центре города. Здесь закаленные заготовки обрабатывают на станках, красят в нужные заказчику цвета и при необходимости наносят на доски логотипы или рисунки. Полученные стекломаркерные доски приобретаются не только для того, чтобы фиксировать на них какие-то записи. Дизайнеры также используют их для отделки и зонирования помещений.

Несмотря на то, что большая часть оборудования сделана в Европе, проблем с его обслуживанием пока не возникает. Уральцы решили не переходить на китайские аналоги и закупать оригинальные комплектующие. Для этого заявку на детали делают за три месяца до того, как они закончатся, и с большим запасом.

Благодаря переходу на закаленное стекло, за три года объемы производства и продаж выросли примерно в 3,5 раза, и сейчас годовой оборот Askell превышает 100 млн руб.

По словам Татьяны Бугаевой, за последнее время с российского рынка ушли иностранные компании, которые продавали свои стекломаркерные доски. А продукция российских производителей пока не отвечает запросам потребителей, поскольку изготавливается из сырого стекла. Изделия уральцев стоят в три раза дороже, чем у отечественных конкурентов, зато их срок службы — не менее 10 лет.

В прошлом году наша продукция даже немного упала в цене. Дело в том, что мы закупаем стекло у бельгийской и японской компаний, которые имеют свои производственные мощности в России. Раньше большой объем своей продукции эти предприятия поставляли за границу. Сейчас, когда доступ на зарубежный рынок для них закрыт, они начали конкурировать с другими производителями стекла внутри страны, и цены стали снижаться, — объяснила исполнительный директор Askell.

Сейчас уральский производитель поставляет закаленное стекло и стекломаркерные доски в регионы России и Казахстан. В ближайшее время планирует выйти на рынок Беларуси, Турции и ОАЭ. Особые надежды возлагают на новую разработку — материал керагласс.

Это листовая керамика, которую под давлением и воздействием температуры соединяют с закаленным стеклом. На предприятии объясняют, что таким образом получается очень прочный материал, толщина которого — всего 12 мм. В частности, из него можно делать столешницы для офисной и кухонной мебели, офисные двери. Минус в том, что материал достаточно дорогой — квадратный метр стоит около 15 тыс. руб.

Производство материала керагласс мы наладили в апреле прошлого года. Пока в России к нему только присматриваются. Но недавно мы были на международной выставке с этим продуктом — нас разрывали на стенды и просили показать образцы. Мебельщики и дизайнеры начинают закладывать керагласс в свои проекты. Из него делают изделия класса «премиум» и «люкс» для тех, кто может позволить себе обустроить красивый и современный офис. Надеемся, что в ближайшее время столы с использованием нашего материала появятся в сети магазинов Hoff — недавно мы отгрузили им первую партию столешниц, — поделилась Татьяна Бугаева.

В материале использованы фотографии DK.RU

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