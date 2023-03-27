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«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы»

«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы»
Иллюстрация: askell.ru

Как производитель стекломаркерных досок из Екатеринбурга во время санкций решил вывести на рынок материал для изготовления люксовой мебели, который делают только за рубежом.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#СВОЕ ДЕЛО

10 лет назад предприятие Askell из Екатеринбурга первым в России начало производить стекломаркерные доски. Сейчас они используются в офисах ведущих компаний страны — Яндексе, Сколково, Москва-Сити. Весной 2022 г. компания снова стала первопроходцем и освоила материал керагласс, который раньше можно было приобрести только у итальянских поставщиков. Теперь в планах Askell — увеличить поставки внутри страны и вывести новую продукцию на рынок Беларуси, Турции и ОАЭ.

«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы» 1

Всего у предприятия две производственные площадки. Первая находится в центре города, вторая на Вторчермете. На производстве задействовано 17 чел., а всего в компании — 38 сотрудников. Как рассказала исполнительный директор Татьяна Бугаева, площадку на ул. Селькоровской купили три года назад, когда решили развиваться дальше и производить продукцию из более долговечного материала — закаленного стекла:

Теперь листовое стекло, которое мы закупаем у поставщиков, сначала привозим на новую площадку. С помощью станков ЧПУ мы разрезаем его на детали нужного размера, обрабатываем кромки будущих изделий. Затем заготовки моются и отправляются на закалку в огромную печь, которая нагревается до 700 градусов.

Часть закаленного стекла приобретается строительными и стекольными компаниями. Другая часть отправляется на производство Askell в центре города. Здесь закаленные заготовки обрабатывают на станках, красят в нужные заказчику цвета и при необходимости наносят на доски логотипы или рисунки. Полученные стекломаркерные доски приобретаются не только для того, чтобы фиксировать на них какие-то записи. Дизайнеры также используют их для отделки и зонирования помещений. 

«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы» 2

Несмотря на то, что большая часть оборудования сделана в Европе, проблем с его обслуживанием пока не возникает. Уральцы решили не переходить на китайские аналоги и закупать оригинальные комплектующие. Для этого заявку на детали делают за три месяца до того, как они закончатся, и с большим запасом.

Благодаря переходу на закаленное стекло, за три года объемы производства и продаж выросли примерно в 3,5 раза, и сейчас годовой оборот Askell превышает 100 млн руб.

«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы» 3

По словам Татьяны Бугаевой, за последнее время с российского рынка ушли иностранные компании, которые продавали свои стекломаркерные доски. А продукция российских производителей пока не отвечает запросам потребителей, поскольку изготавливается из сырого стекла. Изделия уральцев стоят в три раза дороже, чем у отечественных конкурентов, зато их срок службы — не менее 10 лет. 

В прошлом году наша продукция даже немного упала в цене. Дело в том, что мы закупаем стекло у бельгийской и японской компаний, которые имеют свои производственные мощности в России. Раньше большой объем своей продукции эти предприятия поставляли за границу. Сейчас, когда доступ на зарубежный рынок для них закрыт, они начали конкурировать с другими производителями стекла внутри страны, и цены стали снижаться, — объяснила исполнительный директор Askell.

Сейчас уральский производитель поставляет закаленное стекло и стекломаркерные доски в регионы России и Казахстан. В ближайшее время планирует выйти на рынок Беларуси, Турции и ОАЭ. Особые надежды возлагают на новую разработку — материал керагласс.

«Мы первыми стали закалять стекло для стекломаркерных досок. Сейчас — снова первопроходцы» 4

Это листовая керамика, которую под давлением и воздействием температуры соединяют с закаленным стеклом. На предприятии объясняют, что таким образом получается очень прочный материал, толщина которого — всего 12 мм. В частности, из него можно делать столешницы для офисной и кухонной мебели, офисные двери. Минус в том, что материал достаточно дорогой — квадратный метр стоит около 15 тыс. руб.

Производство материала керагласс мы наладили в апреле прошлого года. Пока в России к нему только присматриваются. Но недавно мы были на международной выставке с этим продуктом — нас разрывали на стенды и просили показать образцы. Мебельщики и дизайнеры начинают закладывать керагласс в свои проекты. Из него делают изделия класса «премиум» и «люкс» для тех, кто может позволить себе обустроить красивый и современный офис. Надеемся, что в ближайшее время столы с использованием нашего материала появятся в сети магазинов Hoff — недавно мы отгрузили им первую партию столешниц, — поделилась Татьяна Бугаева.

В материале использованы фотографии DK.RU

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Автор: Елизавета Порошина
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