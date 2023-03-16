«Зачем нам зарубежные гели для посуды и антифризы? Можем сами — лучше и экологичнее»

Как компания из Екатеринбурга, производящая антифриз, стала делать бытовую химию и за счет чего планирует занять место ушедших с рынка поставщиков.

DK.RU уже не раз рассказывал о предпринимателях, для которых сложности в экономике становились окном возможностей. Директор и собственник компании «Новахим» Андрей Журавлев воспользовался этими возможностями дважды. Во время пандемии коронавируса в 2020 г. производитель антифриза экстренно наладил линию по изготовлению септиков — его продукция стала поставляться по всей России. А сейчас пытается занять ниши ушедших производителей бытовой химии и компонентов для нее. О том, как устроено производство и за счет чего за три года ему удалось увеличить объемы продукции в три раза, — в материале DK.RU.

О наночастицах и белой глине

Свою компанию Андрей Журавлев основал в 2007 г. Первое время она занималась оптовыми поставками автомобильных ламп и тосола, фасовкой антифриза других производителей. В 2011 г. предприниматель понял, что может делать эту продукцию самостоятельно. Наладил поставки с СИБУРа этиленгликоля — вещества, на основе которого изготавливают антифриз. А к работе над продуктом подключил кандидата технических наук, сотрудника Уральского отделения РАН.

Расти и развиваться компании «Новахим» было непросто. На рынке — серьезная ценовая конкуренция, а его значительную долю занимают крупные российские игроки — «Обнинскоргсинтез» и «Тосол-Синтез», которые делают продукцию под марками SINTEC и Felix. Завоевать своего покупателя удалось с помощью технологического новшества — в состав антифризов ввели керамические наночастицы, которые помогают эффективнее бороться с коррозией.

Новые возможности для освоения рынка появились во время пандемии.

В марте резко вырос спрос на септики, и мы быстро приняли решение начать выпуск этой продукции. Производство мы наладили буквально за 30 дней, — рассказывает Андрей Журавлев. — К маю ажиотаж на рынке утих, а мы начали производить бытовую химию. Благодаря освоению новой продукции и установке автоматических линий за три года мы увеличили объемы производства с 60 до 200 тонн в месяц.

Сейчас «Новахим» выпускает две линейки бытовой химии — жидкого мыла, средств для мытья посуды и пола. Первая — средства эконом-класса для жестких дискаунтеров «Маяк» и «Светофор». Андрей Журавлев рассказывает, что спрос на такую продукцию особенно вырос за последнее время — в связи с тем, что упала покупательная способность населения. Вторая линейка — для среднего ценового сегмента, с усиленной формулой и более высокими моющими способностями — она продается в торговых сетях «Комус» и «Сима-Ленд».

Еще две линейки сейчас находятся в разработке. Во-первых, это профессиональная химия, которую клининговые компании используют для устранения конкретных типов загрязнений. Средства уральского производителя должны заменить химию иностранных поставщиков, ушедших с российского рынка после начала СВО. Есть среди них такой продукт как антиграфити. Сейчас его тестируют несколько клининговых компаний Екатеринбурга, затем его нужно будет лицензировать. И, во-вторых, предприятие разрабатывают органическую бытовую химию на основе белой глины.

Я делаю ставку на этот продукт, потому что моя цель в жизни — нести добро людям, — говорит Андрей Журавлев. — К сожалению, на рынке в основном представлены средства для мытья посуды, которые содержат большое количество вредных веществ и не смываются водой полностью. Поэтому в год человек выпивает до стакана этой вредной жидкости. Белая глина, напротив, безопасный материал, который люди раньше активно использовали. Принцип действия нашей органической химии — не растворение, а абсорбция грязи на себя. Это новый подход. Сейчас обсуждаем с маркетологами, как выводить новый продукт на рынок.

О параллельном импорте и промышленной ипотеке

По словам предпринимателя, развиваться на рынке бытовой химии он решил потому, что способен производить продукцию, которая по качеству не уступает зарубежной:

Иностранных производителей бытовой химии от нас отличает только мощный маркетинг, с которым они заходили на наш рынок — это их конкурентное преимущество. В России с маркетингом все плохо, но мы учимся и меняемся в лучшую сторону. Тем не менее, перед тем как вывести на рынок новую продукцию, мы решили найти хорошего маркетолога в Москве.

На фоне политической ситуации «Новахим» столкнулся и с другими проблемами. Среди них — поставки сырья. В производстве используется в том числе европейская химия, которую теперь приходится завозить с помощью параллельного импорта через Китай и Казахстан. Цены на нее выросли на 70-100%. При этом российский этиленгликоль стал падать в цене. Оборудование на предприятии российское, но с европейскими комплектующими. Замену им нашли в дружественных странах.

Сейчас производство моющих средств и антифризов ведется в небольшом цехе на Широкой речке. Здесь воду очищают от солей и нитритов и определенным образом смешивают в баках с этиленгликолем и химией (в случае с антифризом смесь дополнительно нагревают), а затем разливают в емкости.

Андрей Журавлев рассказывает, что последний год предприятие серьезными темпами увеличивало объемы производства, штат вырос с 15 до 23 человек, ввели ночную смену. Существующие мощности загружены на 50%, а вот складских помещений уже не хватает.

Сейчас мы работаем на арендованных площадях. Конечно, в этом есть свои плюсы, но хотелось бы построить собственное помещение. Занимаемся поисками подходящего участка для помещения в 1,5 тыс. кв. м, рассчитываем взять промышленную ипотеку. Решением вопроса занимаемся совместно с Клубом выпускников «Прорыва» — программы Екатеринбургского центра развития предпринимательства. Надеюсь, что у нас все получится, — заключил предприниматель.

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