Владельцы группы S7 стали миноритариями банка «Точка». Они могут выкупить весь банк

К предстоящей продаже «Точки» рынок готовится не первый месяц, но теперь на исход сделки может повлиять смена бенефициара миноритарного акционера банка.

Собственники группы S7 приобрели у основателей «Точки» Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева компанию Catalytic People Limited, которой принадлежит 9,9% акций банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торгового реестра Кипра. Основатели «Точки» и пресс-служба S7 подтвердили сделку, отказавшись от других комментариев. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский оценил 10% компании в 2–2,3 млрд руб.

«Точка» специализируется на работе с малым бизнесом, сейчас 90% его акций принадлежат банку непрофильных активов «Траст» — ранее основным акционером была «ФК Открытие», сделка прошла в марте 2022 г. В декабре стало известно, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки», но тогда S7 не называли в качестве возможных интересантов. Собственниками S7 Group выступают Владислав Филев, его дочери Татьяна и Мария.

В «Трасте» подчеркнули, что даже в случае смены бенефициара миноритарного акционера решение продать «Точку» не изменится: торги планируется провести в течение 2023 г. Как сообщается, на актив претендуют не менее шести игроков: Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». Возможно, что торги пройдут уже в апреле-мае, а начальная цена будет установлена исходя из оценки 25 млрд руб. за 100% «Точки». Покупателям интересны технологии банка, команда и клиентская база.

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За последние пару лет «Точка» выросла примерно в 1,5 раза, сейчас у банка около 300 тыс. клиентов. Отчасти это эффект ослабления комплаенс-контроля банка, но все равно речь идет о лояльных клиентах, — говорит собеседник «Коммерсанта».

При этом смена миноритария может повлиять на продажу «Точки»: в уставе компании записано преимущественное право Catalytic People Limited выкупить основную долю. Поэтому собственников S7 нельзя исключать из числа потенциальных покупателей всего банка.