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Грузовые авиаперевозки в России упали до уровня начала 2000-х

Грузовые авиаперевозки в России упали до уровня начала 2000-х
Автор фото: Mikhail Mamontov. Иллюстрация: Pixabay.com

77% грузопотока российских авиакомпаний приходилось на международные перевозки, которые для них сейчас закрыты из-за СВО, санкций и риска ареста самолетов за рубежом.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Суммарные перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 г. снизились почти на 60%, до 599 тыс. тонн, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации. Это уровень 2000-2001 гг., когда было перевезено 547 тыс. тонн и 614 тыс. тонн грузов соответственно. 

Падение грузовых авиаперевозок оказалось гораздо сильнее, чем по другим видам транспортировки грузов. Совокупный объем грузоперевозок российскими транспортными компаниями в прошлом году снизился, по данным Росстата, на 1,2%, до 7,95 млрд тонн.

Доля доставки грузов воздушным транспортом в последние 10 лет не превышала 1% из-за высокой стоимости, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Авиатранспорт имеет смысл для перевозки на дальние расстояния высокомаржинальных потребительских грузов, чувствительных к срокам и условиям хранения, а также специфичных по габаритам, отмечает младший директор корпоративных рейтингов агентства НРА Алла Юрова

77% грузопотока российских авиакомпаний приходилось на международные перевозки, которые для них сейчас закрыты из-за СВО, санкций и риска ареста самолетов за рубежом. Так, грузовые авиакомпании AirBridgeCargo, SkyGates и «Атран» до сих пор не возобновили работу. Основатель группы «Волга-Днепр» (в которую входят также AirBridgeCargo и «Атран») Алексей Исайкин попал в британский санкционный список, после чего передал бизнес менеджменту. Санкционный удар для грузовых авиакомпаний оказался тяжелым. 

Та же «Волга-Днепр» осуществляла много рейсов за пределами страны, с потерей внешнего рынка заместить объемы на домашнем рынке просто невозможно, — полагает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. 

Восстановление отрасли прямо связано с нормализацией международных отношений и сейчас просматривается плохо, признает он.

 
Автор: Андрей Пермяков
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