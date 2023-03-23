Как обеднели онлайн-кинотеатры? Половина западного контента покинула Россию

Российские видеосервисы потеряли до половины контента крупнейших киностудий. Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у «Кинопоиска».

В начале марта 2022 г. на фоне специальной военной операции России на Украине пять крупнейших мировых кинокомпаний объявили об отмене в России ближайших премьер, пишет РБК. Речь идет о киностудиях Disney (снимала франшизы «Пираты Карибского моря», кинокомиксы Marvel и др.), Warner Bros. («Гарри Поттер», кинокомиксы DC), Sony Pictures («Человек-паук», «Ангелы Чарли», «Охотники за привидениями»), Paramount («Крик», «Титаник», «Крестный отец») и Universal («Мир Юрского периода», «Форсаж», «Мумия»).

Позднее стало известно, что новинки этих студий не появятся и на российских видеосервисах, затем стал пропадать и старый контент, рассказывал DK.RU. Многие фильмы остались, но потеряли значительную часть хронометража: по закону о ЛГБТ пропаганде «Кинопоиск», Amediateka и другие сервисы вырезают из фильмов любые упоминания о нетрадиционных отношениях, даже если это существенно для сюжета фильма. В результате количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий — так называемых компаний-мейджоров — в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в 1,5–2 раза.

В числе первых пропали сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». С 1 февраля 2023 г. стали недоступны кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». После 28 февраля почти все платформы лишились проектов Disney и ее дочерних студий: пропали «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», кинокомиксы Marvel и мультфильмы Pixar. За последние 20 лет россияне привыкли к Голливуду, и новый контент из Южной Кореи, Китая и Индии, которым площадки пытаются количественно заместить западные проекты, пока не может с ним конкурировать, считает глава TelecomDaily Денис Кусков:

С другой стороны, в общем количестве часов, которое зрители тратят на просмотр кино и сериалов, составляет порядка 10%. И кинотеатры, которые вовремя сделали ставку на собственный контент, особенно от ухода этих компаний не пострадали.

Агентство TelecomDaily проанализировало доступные на 16 марта 2022 г. и 2023 г. библиотеки фильмов и сериалов на платформах «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Kion (МТС) и Premier. Для каждой платформы были подсчитаны общее число названий проектов, количество контента российского и иностранного производства, а также отдельно — студий, а именно Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal.

Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у «Кинопоиска». За год количество единиц контента от студий-мейджоров у этого стриминга сократилось с почти 2 тыс. до чуть менее 1 тыс. Чуть менее половины таких фильмов и сериалов также потерял Wink: если в марте 2022 г. на этой платформе было 2,3 тыс. мейджорских проектов, то к аналогичному месяцу 2023-го их осталось порядка 1,2 тыс. Меньше всего из изученных TelecomDaily платформ уход западных киностудий сказался на Okko: количество голливудского контента за год сократилось примерно на треть — почти с 3 тыс. до чуть менее 2 тыс.

За год в библиотеках российских онлайн-кинотеатров изменилось и общее количество доступных пользователям фильмов и сериалов. Объем всего зарубежного кино у «Иви» сократился на 41%. Однако его доля в общем количестве доступных подписчикам проектов выросла с 67,5 до 75,1%. Но это стало результатом не столько ухода западных студий, сколько новой стратегии сервиса: так, еще в октябре прошлого года замгендиректора «Иви» по контенту Иван Гринин рассказывал, что компания сменила курс «с количества фильмов и сериалов на качество». В результате за лето 2022 г. «Иви» самостоятельно сократил каталог «более чем на 5,5 тыс. тайтлов».

У сервиса Kion общее количество проектов сократилось на 40%, с 12,3 тыс. до 7,4 тыс., при этом количество иностранных проектов уменьшилось на 36%, с 7,8 тыс. до 5 тыс. У Okko динамика выражена не столь явно: вся библиотека сервиса сократилась всего на 13% (с 17,9 тыс. до 15,6 тыс.), а библиотека иностранного контента — на 21% (с 12 тыс. до 9,5 тыс.).

«Кинопоиску» и Wink, несмотря на сокращение иностранного контента на 7 и 13% соответственно, в целом удалось увеличить свои библиотеки на 8 и 4% соответственно. А единственным из всех изученных онлайн-кинотеатров, у кого стало больше и зарубежных тайтлов, и вырос каталог в целом, стал Premier: количество иностранных фильмов и сериалов выросло на 13%, а вся библиотека — на 11%.

Решение студий оставить без своего контента российских зрителей никаких последствий не имело, считает директор видеосервиса Wink Антон Володькин:

По нашим оценкам, тот контент, который изъяли западные правообладатели, занимал в просмотрах нашего видеосервиса в совокупности около 10%. Среди «ушедших» проектов были в основном фильмы, а основную продолжительность просмотров обеспечивают сериалы, хронометраж которых гораздо выше — этот показатель за год даже вырос. Прирост продолжительности просмотров за 2022 г. составил 67%, то есть мы c лихвой перекрыли ушедший контент.

В «Иви», в свою очередь, обратили внимание, что ведущие международные стриминговые сервисы предлагают гораздо меньший объем контента, чем российские, «что не мешает им занимать лидерские позиции в мире».