Самый частый и самый излечиваемый. Как справляются с раком молочной железы сегодня?

Заболевание, которым в исключительном случае болеют и мужчины, можно диагностировать даже самостоятельно. Что делать потом и какие этапы необходимо пройти?

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание в мире. В 2022 г. этот диагноз был поставлен 2,3 млн женщин, умерли от рака груди 685 тыс. человек. Если взять эти цифры за средние, несложно посчитать: за последние пять лет рак молочной железы был диагностирован 10 млн раз. Важно то, что 7,8 млн из числа женщин с этим диагнозом сейчас находятся в стойкой ремиссии или проходят паллиативное лечение. Иными словами, это не только частый вид рака, но и онкологическое заболевание, исключительно эффективно поддающееся лечению. К слову, раком груди болеют и мужчины, хоть и редко: на них приходится около 0,5% диагнозов.

О том, как лечат это заболевание в 2023 г., DK.RU рассказала Анжелика Дробот, генеральный директор компании «Рулаком», официально аккредитованного сервисного партнера по сопровождению русскоговорящих пациентов в клиниках «АСКЛЕПИОС» в Гамбурге.

Лечить — в комплексе, диагностировать как можно раньше

Особенно высока эффективность при борьбе с раком груди, диагностированном на ранней стадии. Лечение, как правило, требует много времени и носит комбинаторный характер, состоит из хирургической, терапевтической и лучевой составляющих.

Важнейшим фактором является классификация опухоли относительно ее гормонального статуса или отсутствия зависимости от гормональных рецепторов. Такой подход к лечению позволяет предотвращать разрастание и рапространение опухоли, в конечном итоге спасая жизнь.

Откуда он берется и как развивается?

Рак молочной железы возникает в эпителии молочных протоков или долек железистой ткани молочной железы. В преинвазивной стадии (злокачественная опухоль на начальных стадиях развития, особенностью которой является скопление гистологически измененных клеток без прорастания в подлежащую ткань) рак молочной железы не выходит за пределы протоковой ткани. На более поздней стадии заболевание поражает все больше железистой ткани и переходит на лимфатические узлы. Далее процесс метастазирования может переходить на отдельные органы (печень, легкие, структуры головного мозга или скелетную систему). Если пациент умирает вследствие рака молочной железы, это происходит из-за интоксикации систем организма вследствие обширного процесса метастазирования.

Чаще всего рак молочной железы поражает пациентов без какой-либо предрасположенности к развитию данного заболевания. Однако все же можно выделить определенные группы риска:

возраст старше 40 лет;

ожирение;

злоупотребление алкоголем;

курение;

радиация;

гормональная терапия в период постменопаузы.

Сегодня медиками выделены способы профилактики рака молочной железы:

продолжительное грудное вскармливание;

регулярная физическая активность;

контроль веса;

отказ от вредных привычек;

жесткий контроль гормональной терапии.

Также стоит отметить, что определенные унаследованные мутации в генах пациента значительно увеличивают риск развития рака молочнои железы. Самыми доминантными являются мутации в генах BRCA 1, BRCA 2, PALB 2.

Если такие мутации обнаружены, особенно на фоне ярко выраженного семейного анамнеза, следует подумать об удалении обеих молочных желез с последующей маммопластикой. Конечно, такой подход требует тщательной оценки и профессиональной консультации грамотного специалиста.

Самодиагностика и диагностика

Диагностика рака молочной железы достаточно проста и находится частично в руках самого пациента. Причиной срочного обращения к врачу должны стать:

Образование уплотнения в области груди или подмышечной впадины с тенденцией к росту.

Изменение формы, размера и внешнего вида молочной железы.

Изменение формы и вида соска или кожных покровов вокруг него.

Аномальные выделения из соска.

В случае, если указанные симптомы не исчезают около месяца, требуется инструментальная диагностика с радиологической визуализацией проблемного участка.

Какие обследования необходимы:

Кроме того, берется биопсия образования с последующими гистологическими исследованиями. В этом случае требуется морфологическое исследование образования, определение его зависимости от гормональных рецепторов, а также рецептора герп2.neu. При его умеренной экспрессии проводится специальный уточняющий FISH-тест.

Лечение: не только хирургия

Лечение рака молочной железы может быть очень эффективным и повышать вероятность выживаемости до 90% и выше в том случае, если гистологическая экспертиза проведена верно и стратегия медицинских действий определена правильно.

Раньше опухоли молочных желез лечили с помощью полного удаления груди (мастэктомии) с объемной лимфатической диссекцией (удаление лимфоузлов). Это приводило к тому, что пациент получал инвалидность, верхние конечности впоследствии сильно отекали, вплоть до полной их обездвиженности. Сегодня мастэктомии проводятся только при наличии либо очень большой по размеру опухоли, либо при наличии мультифокального (многоочагового) образования. В большинстве случаев хирургическое вмешательство сохраняет органы пациента.

Место хирургии в череде лечебных процедур сейчас определяется прежде всего зависимостью образования от гормональных рецепторов. При наличии чувствительности опухоли к рецепторам эстрогена или прогестерона и небольшом распространении образования в груди и подмышечной впадине хирургическое вмешательство является первичным. После него осуществляется адъювантная терапия (терапия, которая проводится в дополнение к первичной или начальной терапии, чтобы максимизировать ее эффективность). Дополняет лечение гормональная терапия, которую может при необходимости дополнять лучевая терапия в области груди, которая профилактирует возможный рецидив.

Для того, чтобы все органы женщины и ее работоспособность были сохранены, удаление лимфоузлов проводится только после предварительной маркировки: удаляются только пораженные лимфатические узлы.

В случае отсутствия зависимости от гормональных рецепторов требуется несколько другой подход. Размеры опухоли маркируют специальным изотопом, после чего назначают неоадъювантную химиотерапию (терапия, которая проводится до хирургического вмешательства). Как правило, в начальной стадии рекомендуется проведение 4-х сеансов терапии, затем проводится УЗИ-контроль. При достижении максимального результата от химиотерапии (опухоль уменьшается в размерах) производят ее удаление и диссекцию лимфатических узлов. Удаленное образование подвергается тщательной гистологической диагностике, которая устанавливает, есть ли в нем витальные клетки. От этого принципиально зависит прогноз относительно дальнейшего течения заболевания и принятие решения о проведение дальнейшей терапии.

В случае более серьезной стадии заболевания рекомендуется проведение специального генетического теста Fondation one. Эти гистологические исследования существенно расширяют границы использования таргетной терапии (медикаментозного лечения). С помощью специального секвенирования можно обнаружить самые специфичные мутации рака молочной железы, заново оценить варианты лечения с выбором индивидуально адаптированных терапевтических мер.

Лечение рака молочной железы далеко ушло за пределы известной «красной и белой химии».

Любопытно также отметить, что зависимость от гормонального статуса у опухоли молочной железы может меняться в течение времени, поэтому во время рецидива обязательно следует повторять гистологические исследования.

Особый случай — возникновение опухоли молочной железы на фоне беременности. Здесь требуется максимально внимательный подход к здоровью матери и ребенка. В большинстве случаев за счет подбора более мягкой формы химиотерапии удается сохранить жизнь и здоровье и матери, и ребенка.

В среднем лечение рака молочной железы занимает шесть месяцев. Но эффективность напрямую зависит от того, был ли пройден полный курс лечения. Частичное лечение с меньшей вероятностью приведет к положительному результату.

С учетом своих знаний и опыта могу сказать, что, несмотря на длительность и комплексность лечебного процесса, все усилия имеют смысл и вознаграждают идущего этим путем полной победой над болезнью, — подчеркивает Анжелика Дробот.

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