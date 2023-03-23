Правительство Чехии одобрило продление запрета на выдачу виз русским еще на год

Упрощена процедура получения долгосрочных виз и разрешений на получение вида на жительство гражданам Украины, а визы гражданам РФ и Белоруссии выдадут только в исключительном случае.

Теперь Чехия будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии в исключительных случаях: правительство страны одобрило продление запрета на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание гражданам РФ до 31 марта 2024 г. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на Чешское информационное агентство. Кроме того, запрет расширен на россиян и белорусов со вторым гражданством.

Продолжает действовать запрет на транзит с использованием воздушного транспорта без специальных виз. Чехия, кроме запрета на выдачу виз в октябре 2022 г., закрыла въезд россиянам с действующей шенгенской визой. По оценке Российского союза туриндустрии, число поездок из России в Европу в 2022 г. сократилось на 90% на фоне введения различных ограничений.

Для Украины в Чехии, напротив, смягчены визовые правила. Упрощена процедура получения долгосрочных виз и разрешений на получение вида на жительство.

Согласно последним тенденциям, Евросоюз не отказывает россиянам в получении шенгенских виз целиком, но получить заветный штамп в загранпаспорте теперь будет куда сложнее и дороже. Куда идти за визой? Читайте на DK.RU