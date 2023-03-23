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ЦБ РФ включил УБРиР в список значимых банков на рынке платежных услуг

ЦБ РФ включил УБРиР в список значимых банков на рынке платежных услуг
Иллюстрация: ru.freepik.com

Всего в этом году в перечень ЦБ вошел 21 банк и одна расчетная небанковская кредитная организация. УБРиР — единственный банк Уральского региона, попавший в данный список.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) признан Банком России значимым на рынке платежных услуг. Центральный банк РФ ежегодно обновляет перечень кредитных организаций в этом списке. УБРиР стабильно находится в  реестре значимых с 2015 г. Отметим, что УБРиР — единственный банк Уральского региона, попавший в список Центрального банка РФ.

В этом году в перечень ЦБ вошел 21 банк и одна расчетная небанковская кредитная организация. Все попавшие в список оцениваются с точки зрения размера доли бизнеса на рынке платежных услуг: по количеству выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.  

«УБРиР признан одним из лидеров как по объему проводимых операций, так и по скорости внедрения технологических решений. Центральный банк РФ восьмой год подряд включает УБРиР в реестр организаций, занимающих существенную долю на рынке платежных услуг. Это объективное подтверждение того, что УБРиР является надежным партнером для своих клиентов», — рассказал Антон Соловьев, президент банка УБРиР.

Напомним, что в этом году УБРиР также попал в санкционные списки. К годовщине СВО в Украине западные страны подготовили новые санкции против отдельных секторов экономики России, предприятий и физлиц. Так, в санкционном списке Минфина США ограничения наложены на металлургический и банковский секторы и на нескольких чиновников.

В частности, под санкции попали Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и банк «Уралсиб». Последний также включила в новый санкционный список Великобритания (опубликован 24 февраля).

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Автор: Татьяна Юстус
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