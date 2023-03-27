«Бизнес переживает, бухгалтеры перегружены». Как происходит переход на ЕНС

Личный кабинет налогоплательщика работает со сбоями, сотрудники ФНС не рассказывают бизнесу хотя бы о том, почему налоги сейчас идут в Тулу. О подводных камнях при переходе на ЕНС — на DK.RU.

С 1 января в России изменился порядок оплаты налогов юридическими лицами: для каждой компании открыли единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика автоматически. Новая система обязательна для всех предпринимателей, и, несмотря на то, что ее тестировали при участии 761 налогоплательщика страны, работает она пока нестабильно.

Подробнее о том, с какими трудностями столкнулся бизнес при внедрении ЕНС и есть ли в новом порядке хоть что-то хорошее, DK.RU рассказала Елена Булганина, директор бухгалтерской компании «Формула».

Справка Бухгалтерская компания «Формула» предоставляет аутсорсинговые бухгалтерские услуги бизнесу с 2012 г. В портфеле компании — работа со 150 организациями из Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Тюмени.

Направления деятельности компании:

— аутсорсинг бухгалтерских услуг;

— налоговое сопровождение и консультирование;

— сопровождение тендерной работы;

— подготовка и сдача бухгалтерской отчетности в контролирующие органы;

— помощь предпринимателям при выборе системы ведения учета;

— получение защиты при налоговых проверках.

Елена, давайте для начала еще раз расскажем предпринимателям о новом порядке уплаты ЕНП.

— Итак, с этого года все обязательные платежи надо перечислять в составе ЕНП не позднее 28-го числа месяца. Для квартальных платежей, например, по УСН и налогу на имущество, это 28-е число первого месяца следующего квартала, для ежемесячных, например, для НДС и взносов, — 28-е число каждого месяца.

Единый налоговый платеж перечисляется на отдельный казначейский счет Управления Федерального казначейства по Тульской области. Это касается всех компаний и ИП, независимо от места постановки их на учет или места нахождения объектов налогообложения.

Наверное, у многих предпринимателей возникает вопрос о том, почему они теперь платят в Тулу?

— Действительно, об этом спрашивают очень часто. Полагаем, что это было сделано для упрощения. Просто федеральным казначейством принято решение об обработке платежей Управлением казначейства по Тульской области (вместо 84 счетов в каждом субъекте РФ). Это никак не влияет на учет платежей в налоговом органе. Если налогоплательщик указал свой ИНН, то денежные средства будут отражены на его едином налоговом счете и далее перераспределены по налогам и бюджетам, соответствующим месту его регистрации или ведения деятельности.

В теории новый порядок уплаты налогов выглядит действительно как упрощение жизни предпринимателей. Так ли это на самом деле?



— 2,5 месяца работы по новым правилам наглядно продемонстрировали, что технически система ФНС не готова к переходу на ЕНС. Так, к примеру, в личном кабинете налогоплательщика стало невозможно проверить сальдо. Для того чтобы это сделать, необходимо отправить запрос на предоставление справки о наличии отрицательного или нулевого сальдо. Кроме того, не работает система сверок, ответы от налоговой приходят с задержками, а самое частое сообщение в личном кабинете, которое видят налогоплательщики: «Извините, сервис не работает».



Как работать в таких условиях?

— Мы отдавали себе отчет в том, что с 1 января система не заработает как положено. Поэтому еще в ноябре прошлого года мы направили запрос на проведение сверки с бюджетом и сверили прогнозируемое сальдо по ЕНС на конец года с информационным письмом, которое получили от налоговой. У клиента были запланированы начисления на основании сданных отчетов, и их можно было сопоставить с данными по платежам с момента формирования сальдо и рассчитать к определенной дате. Кстати, еще одно неудобство новой системы: сейчас сверка сальдо возможна только на текущую дату, раньше можно было смотреть прогноз на любую дату.

Есть ли опасения, что из-за того, что система работает некорректно, некоторым предпринимателям могут приписать несуществующие недоимки?

— Да. Сейчас никто не понимает, как на самом деле будет работать система. Но налоговая присылала «успокоительное» письмо, в котором поясняла, что взыскание отрицательного сальдо приостановлено до 1 марта, чуть позже срок сдвинули до 1 апреля. Соответственно, с этой даты начнутся взыскания, а это уже грозит блокировками счетов предпринимателей.

Но хуже то, что получить какую-то информацию от налоговых органов очень и очень сложно — только если тебе попался понимающий инспектор. В противном случае при любой попытке получить необходимые данные в ФНС отвечают: «Откуда я знаю, что вы представляете такого-то налогоплательщика, предоставьте подтверждающий документ».

Никого не волнует, что мы ранее отправляли запрос в налоговую, где прописали, что сальдо было подтверждено таким-то числом, у наших клиентов были совершены такие-то платежи, и сальдо, по нашим данным, должно быть таким-то.

Есть ли еще какие-то бюрократические или технические проволочки?

— Возникают вопросы, касающиеся уменьшения авансового платежа или годового налога по УСН, а также стоимости патента на суммы досрочно уплаченных страховых взносов ИП. Раньше взносы уплачивались на свой КБК, ФНС сразу видела и идентифицировала платеж. Теперь все налоговые платежи «лежат» в одной копилке и распределяются по назначению только после представления налогоплательщиком декларации, расчета или уведомления. Т.е. заранее уплаченные страховые взносы являются переплатой или, по-новому, положительным сальдо ЕНС и, чтобы иметь возможность уменьшить на страховые взносы налог по УСН или патенту, недостаточно просто пополнить сальдо, необходимо дать налоговой понять, что эта переплата является именно страховыми взносами, а не другим налогом.

Сделать это можно только одним способом — путем отправки в ФНС заявления о распоряжении положительным сальдо в счет предстоящей оплаты страховых взносов. Причем отправка заявления допускается исключительно в электронной форме.

Еще один минус — порядок списания средств в ЕНС. По установленной очередности в первую очередь со счета списывается недоимка. Далее — текущие платежи. Потом — пени и штрафы.

А теперь давайте представим, что налоговая по итогам камеральной проверки доначислила нам НДС, т.е. появилась недоимка и наше сальдо ЕНС стало отрицательным. Предположим, что мы с такими действиями не согласны. И пока идет судебное разбирательство, нам нужно будет сначала погасить недоимку, чтобы текущие платежи шли в уплату налогов по сроку и у нас не формировалась задолженность перед бюджетом.

Непонятно, будет ли дан какой-то временной люфт предпринимателям на подобного рода судебные разбирательства, учитывая, что на защищающие налогоплательщика обеспечительные меры суды идут крайне неохотно.

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Вы уже упомянули про блокировку счетов. В каких случаях она возможна?

— Блокировка счета возможна, если компания не сдала налоговую отчетность, не выполнила требование об уплате налога, пени или штрафа, нарушила электронный документооборот с налоговой. Отменять блокировку будут в зависимости от состояния ЕНС, при поступлении на счет достаточных сумм для погашения недоимки расчетные счета разблокируют в течение дня.

Давайте вспомним о том, что переход на ЕНС преследовал в общем-то благие цели. Расскажите о плюсах нововведения?

— Когда все шероховатости при взаимодействии бизнеса и налоговых органов устранятся, мы получим систему, которая будет работать «по принципу единицы». Поясню: разблокировка счета будет происходить за один день, в течение одного дня будет происходить возврат средств на счет, платеж проходит по единым реквизитам в Тулу, т.е. возможность допустить ошибку при подготовке платежки сведена к минимуму, появляется единый день для уплаты налогов, сокращается количество кбк, ну и личный кабинет будет упрощен и работа в нем станет более прозрачной. Все это, конечно, пока в теории, но именно так и задумывалась эта система.

Как ваша компания может помочь предпринимателю, который не понимает, как ему сейчас работать?

— Если предпринимателю необходима помощь, мы запросим сведения о сальдо ЕНС, поможем разобраться, из чего оно сложилось. Если данные сальдо некорректные, проведем работу с налоговой. Наша компания открыта для консультаций — мы всегда расскажем, что такое ЕНС, что представляет собой новый порядок уплаты налогов, поможем с платежами, формированием и отправкой отчетов, возьмем на себя взаимодействие с налоговой службой. Мы готовы оказать любую поддержку бизнесу и хотим стать для предпринимателей точкой опоры, единым окном, куда можно обратиться с любым вопросом, касающимся бухгалтерии.

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