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Екатеринбургский ресторан «Большой грузинский» вошел в шорт-лист WHERETOEAT

Екатеринбургский ресторан «Большой грузинский» вошел в шорт-лист WHERETOEAT
Иллюстрация: ресторан «Большой грузинский»

Екатеринбургский ресторан отмечен в номинации ВЫБОР СМИ. Всего в шорт-лист этой номинации попали четыре московских заведения, два санкт-петербургских, по ресторану из Красноярска и Ростова-на-Дону.

#РЕСТОРАНЫ#БИЗНЕС

Всероссийская национальная ресторанная премия WHERETOEAT представила шорт-лист номинации ВЫБОР СМИ. В него вошли рестораны «Большой Грузинский» г. Екатеринбург, 0.75 Please Wine & Kitchen, г. Красноярск, Leo Wine & Kitchen г. Ростов-на-Дону, два ресторана из Санкт-Петербурга Bourgeois Bohemians и Birch, а также четыре ресторана из Москвы – Folk, Olluco, SAVVA, Twins Garden.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири.

Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Каждый из рейтингов (в восьми регионах и общий всероссийский) формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. Эксперты самостоятельно определяют лучшие, по их мнению, рестораны.

В каждом регионе составляется коллегия экспертов из 100 человек, живущих и работающих в соответствующем регионе. Их составы формируют организаторы премии. Общероссийская коллегия экспертов состоит из 500 человек, живущих и работающих в России. Ее состав формируют организаторы премии. В коллегии входят: владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры.

Напомним, что в 2022 г. ресторан «Большой грузинский» стал лауреатом специальной номинации «Лучший ресторан с историей» национальной премии Palme d’Or — «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2022».

«Большой грузинский» открылся в октябре 2021 г. в здании Симановской мельницы, расположенном в пространстве ЖК бизнес- и элит-класса «Макаровский» (возводится девелопером «УГМК-Застройщик»). Здание мельницы является памятником архитектуры конца XIX-начала XX вв., оно было реконструировано, сейчас в нем расположены роскошные квартиры-лофт, а на двух нижних этажах ­— ресторан «Большой грузинский».

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Автор: Татьяна Юстус
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