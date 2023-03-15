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Три ресторана Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших в стране

Три ресторана Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших в стране
Иллюстрация: DK.RU

В списке преимущественно заведения общепита из Москвы и Питера, также в нем оказалось сразу несколько сочинских ресторанов. Победителей назовут через три недели.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Три ресторана из Екатеринбурга вошли в шорт-лист лучших ресторанов премии WHERETOEAT РОССИЯ 2023. Это Kitchen, Momo и «Горожане». Всего в списке 100 мест общепита, преимущественно это заведения Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и рестораны Красноярска, Новосибирска, Казани, Сочи, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Краснодара, Плеса, Нижнего Новгорода, Владивостока, Калининграда.

Победители премии станут известны 7 апреля 2023 г., тогда же опубликуют рейтинг выбранных сейчас ресторанов.

Напомним, несколкьо дней назад стало известно, что создатели «Большого грузинского» откроют «Большой банкетный зал» в центре Екатеринбурга. Как рассказали DK.RU в пресс-службе компании Кирилла Шлаена, банкетный зал сможет вмещать до 50 гостей. Он получит мультимедийную поддержку для подключения видео или живого звука. В заведении можно будет отпраздновать юбилей, провести закрытое семейное торжество или винную дегустацию.

Открытие состоится 30 марта — запланирован винный ужин, на котором будут представлены имеретинские натуральные вина мастера Арчила Гуниавы, впервые привезенные в Россию, блюда от шеф-повара и монастырские сыры из Грузии.

Еще один ресторан откроется в историческом здании в центре Екатеринбурга. Речь идет о законсервированном в данный момент особняке середины XIX в. на ул. Горького, 28. 

 

Автор: Александра Клименко
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