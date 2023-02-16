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В историческом здании в центре Екатеринбурга появится ресторан

В историческом здании в центре Екатеринбурга появится ресторан
Иллюстрация: okn.midural.ru

Речь идет о законсервированном в данный момент особняке середины XIX в. на ул. Горького, 28. Предположительно здесь можно разместить заведение общепита на 67 человек.

#НОВОСТИ

На улице Горького в Екатеринбурге в историческом здании в стиле позднего классицизма появится новый ресторан. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, согласно которой особняк частично восстановят и приспособят под современное использование, сообщает телеграм-канал издания It`s My City (заблокировано Роскомнадзором).

По плану, в здании откроется заведение общественного питания на 67 человек. Собственником здания яляется компания, директор которой связан с Фондом Святой Екатерины.

Согласно документам, дом был построен в середине XIX в. в качестве главного здания усадьбы Татьяны Погадаевой, автор проекта, предположительно, известный в Екатеринбурге архитектор  М.Л. Реутов.

Татьяна Погадаева была вдовой коллежского асессора. Дом стилистически сохраняет связь с классицизмом, об этом свидетельствуют ступенчатый аттик, прямоугольная форма окон, аграфы над окнами первого этажа и арочные ниши над окнами второго этажа. Сейчас здание законсервировано и принадлежит ООО «Уральская торговая производственная компания».

Как указано в акте, в здании предусмотрено частичное восстановление первоначального архитектурного облика и его приспособление под современное использование.

Напомним, что в Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном. Здание «Дом К. В. Рейнфельда» на улице Розы Люксембург, 38 в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 65 млн руб. Информацию подтвердили представители РК «Белый дом», которые занимаются продажей здания. Причины смены собственника компания не прокомментировала. В здании находятся ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar. Здание было построено в 1852 г. Дом входил в состав небольшой усадьбы с флигелем, службами и аптекой, которые не сохранились.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге продают бар и особняк в стиле ампир. Чтобы купить оба, нужно 100 млн руб.  

Автор: Татьяна Юстус
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