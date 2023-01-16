В Екатеринбурге продают бар и особняк в стиле ампир. Чтобы купить оба, нужно 100 млн руб.

Каждую неделю в регионе выставляют на продажу бизнес и новые объекты премиальной недвижимости. На этот раз покупателям предлагают знаменитый стейк-бар и трехэтажную усадьбу.

В Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» на ул. Юлиуса Фучика, 3 за 37,9 млн руб. В объявлении о продаже, размещенном на «Авито», указано, что покупателю оставят всю установленную кухонную технику.

Общая площадь стейк-бара составляет 340,5 кв. м, в том числе 60 кв. м — подвал, 138 кв. м — первый этаж, и 143 кв. м — антресоль первого этажа. Перед рестораном находится бесплатная парковка на 20 автомобилей.

Также в Свердловской области выставили на продажу на N1 усадьбу за 55 млн руб. около озера Таватуй. На участке в 41 сотку находятся трехэтажный дом на 320 кв. м, один гостевой домик размером в 228 кв. м, дом-баня и хозпостройки, сообщают «Моменты».

Эта усадьба для тех, кто понимает жизнь без городской суеты в окружении соснового леса и озера. Именно для такого покупателя открылась редкая возможность покупки усадьбы, территория которой составляет 41 сотку. В особняке все готово для комфортной и счастливой жизни, — написано в объявлении.

Хозяйский дом сделан в стиле ампир с элементами классики. Просторная кухня исполнена нетипичным образом, в ней зона готовки отделена и напоминает камин. В доме нашлось место даже под бассейн со СПА-зоной.

Это не первое премиальное здание, которое решили продать в этом году. Напомним, что недавно в Екатеринбурге выставили на продажу старинный особняк с рестораном.

Это «Дом К. В. Рейнфельда» на улице Розы Люксембург, 38. Его оценили в 65 млн руб. Здание было построено в 1852 г. Дом входил в состав небольшой усадьбы с флигелем, службами и аптекой, которые не сохранились.

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