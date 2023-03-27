На коней точно не пересядем — китайцы не дадут. Что происходит на авторынке страны

Замерший год назад автомобильный рынок страны выжил и сейчас учится работать в новых условиях смены брендов, моделей, стиля обслуживания и, конечно, цен.

Автомобильный рынок России всего за год изменился до неузнаваемости. Привычные бренды и марки остались только на вторичном рынке, автосалоны начали занимать абсолютно новые для российского покупателя модели, произведенные в Китае. Цены как на первичном, так и на вторичном рынках изменились примерно так же: стоившие до февраля 2022 г. 3-4 млн руб. паркетники уже в марте продавались за 5-6 млн руб. — и за ними выстраивалась очередь.

Сейчас страсти несколько поутихли, но о том, что происходит на авторынке России, все равно больше вопросов, чем ответов. Елена Гердт, управляющий директор департамента автокредитования Росбанка, рассказала DK.RU о том, чего же ждать россиянам.

На чем будем ездить?

— Прошлый год развернул намечавшиеся тренды на 180 градусов. Европейские, корейские бренды по большей части ушли с рынка или снизили продажи. Однако ситуацией мгновенно воспользовались китайские бренды, они активно вошли на рынок России, очень оперативно развернули свою сеть дилерских салонов.

Продажи китайских брендов существенно выросли в 2022 г.

В 2023 г. эта тенденция продолжается. В планах у китайских брендов дальнейшее расширение на рынке, рост числа автосалонов по всей стране. Мы ожидаем вывод на рынок дополнительных суббрендов из Китая. Уже в ближайшее время появятся автомобили бренда Tank, которые выпускает китайский концерн Great Wall Motors. На российский рынок зайдут два вида внедорожников это марки. Первый, по оценке экпертов, — подешевле — похож на облегченную версию Hummer, второй — едва ли не полная копия Land Cruiser. Целевая аудитория ожидается та же самая.

Сколько будут стоить эти модели, пока неизвестно, но сказать можно одно: за прошлый год цены на авторынке выросли очень сильно, в том числе на китайские автомобили. Поэтому ожидать, что Tank будут сильно доступнее привычных нам аналогов, не стоит.

Кроме того, поставлять в Россию автомобильную технику хочет Иран, «Москвич» активно разворачивает дилерскую сеть — в Екатеринбурге с 1 марта работают три новых автосалона. Марка намерена серьезно зайти в крупные города страны.

Цены — вскачь

— Конечно, рост цен был очень существенным. Некоторые модели стали стоить в полтора раза дороже, но именно в этом аспекте интересен пример с нашей LADA. Из-за ситуации с комплектующими заводу пришлось пересмотреть взгляд на модельный ряд, на оснащение автомобилей. Мы помним, что весной появился облегченный вариант LADA Granta — без подушек безопасности, антиблокировочной системы и так далее — это позволило сохранить цены на автомобиль на прежнем уровне и, самое главное, не остановить конвейер. Сейчас комплектация возвращается, но тогда это очень поддержало продажи. Сейчас есть LADA за 800 тыс. руб., к тому же ее можно было купить по программе господдержки. По сути, эти машины в цене не выросли.

Куда существеннее цена поднялась на китайские бренды, очень сильно — на корейские и на те европейские, которые в стране еще оставались.

Где взять европейца?

— На складах и в салонах страны и сейчас еще есть машины, так что те, кто очень хочет купить определенную марку, может это сделать.

Конечно, работает и параллельный импорт. Он существенно вырос в 2022 г., в этом году ждут еще большего роста. Аналитики считают, что в 2023 г. по параллельному импорту будет продано 10-12% автомобилей.

В прошлом году, когда параллельный импорт резко активизировался, россияне создали дефицит автомобилей даже в соседнем Казахстане. Так что сейчас это не слишком быстрый и простой процесс, машину нужно ждать. Впрочем, кроме Казахстана, есть рынок Беларуси, Эмиратов, Кореи. Еще одни ворота ввоза машин в страну сейчас — Владивосток.

Сейчас многие бренды остались в России как сервисные компании — остаются как держатели процесса и не бросают клиентов. Поступили так, конечно, не все. Часть брендов уходила мгновенно, полностью разрывая контракты, дилеры просто не понимали, что им делать.

Китайский сервис

— Не стоит бояться китайских машин. Да, мы привыкли, что «китайское» — это что-то не очень качественное, но все меняется. Я помню, когда бренды Китая только заходили на рынок, появился Chery — было много вопросов к обслуживанию и качеству.

Но то, что они сделали за весьма короткий период, — достойно восхищения. Они пересмотрели свой подход и к качеству, и к клиенту, и к сервису. Сейчас это абсолютно другие бренды с цивилизованным сервисом, поддержкой клиентов, они очень стараются работать с качеством. В конце концов, и европейские автогиганты отзывали некоторые партии машин — у всех бывает.

Китайцы же понимают, что сейчас, конечно, они завоевывают рынок России, но брать им предстоит не только количеством, но и качеством. Кроме того, обслуживают машины все равно наши дилеры, а они привыкли правильно работать.

Рынок приуныл, но не рухнул

— Машины в стране есть. Поменялась только составляющая и наличие: были одни бренды, стали другие.

В целом рынок новых автомобилей в 2022 г. к 2021 г. снизился на 59%. Заметно активизировалась продажа подержанных машин — те, кто не хочет менять предпочтения, начали приобретать любимые марки там. Этот рынок снизился всего на 15% — снижение совсем небольшое и могло быть меньше, если бы не март–апрель 2022 г., когда была сильнейшая неопределенность, люди были растеряны. Повлияли на падение и высокие ставки по кредитам, которые из-за высокой ключевой ставки в первой половине прошлого года доходили до 30%.

Сейчас спрос на рынке автокредитования очень высокий. Открою маленький секрет: в декабре 2022 г. «Росбанк Авто» достиг определенного рекорда — мы сделали максимальный объем продаж за всю историю своей работы. Именно в декабре, и это связано с тем, что в прошлом году мы стали партнером для Haval и Geely. Весь рост их продаж мы тоже ощутили.

Выгодные предложения

— У каждого автопроизводителя есть финансовые программы, привлекательные для клиентов, и банки-партнеры.

Например, большая китайская тройка — Chery, Haval и Geely — предоставляют рассрочки на свои автомобили от 0,01%. Это совместные программы с производителями. Такой процент — действительно чистая ставка, прописанная в договоре, это не маркетинг. Производитель субсидирует данные кредиты, от этого и такая привлекательная ставка для клиента.

Эти программы, которые стартовали с июня, очень подогрели клиентский интерес — люди поняли, что это не уловка, а доступный кредит.

Плюс, когда ставки по вкладам были очень высокие, получалось, что клиенту проще положить деньги в банк под высокий процент и взять кредит под 0,01%. Даже те, у кого были деньги на автомобиль, тогда брали автокредиты. Это тоже очень подогрело интерес к автокредитованию.

Чего ждать дальше

— Если геополитика не окажет существенного влияния, мы не ожидаем падения спроса. Январь был очередным моментом переосмысления рынка — единственный пример, когда рынок января по объему автокредитов в стране оказался выше декабря. Тут, конечно, повлияло то, что в начале декабря закончилась программа субсидирования от государства, которая действует на LADA, Haval (автомобиль хоть и китайский, но производится в Туле), электрокары EVOLUTE. В декабре программа закончилась, так как банки выбрали лимит, а в январе ее опять запустили. Конечно, это стимулировало спрос.

Показатели января к прошлому году — минус 47%. Сильно, конечно, но это уже не 59%. В феврале динамики на снижение нет. Ждем, что останемся в цифрах прошлого года. AЕБ, европейская ассоциация автопроизводителей, прогнозирует рынку плюс 13% по новым автомобилям.

Мы внутри банка ждем рост — расширяются линейки китайских брендов, а мы заходим как партнеры.

Про рынок и машины будущего

— Электрокары получили заметный стимул для развития. Продажи этих машин увеличились, причем в несколько раз, на рынке точно стоит ждать новых игроков. Например, существует российский бренд EVOLUTE, есть планы по производству электромобилей и у LADA — они должны презентовать модель уже в мае-июне этого года. Еще есть китайский бренд SKYWELL, «Москвич» тоже заявил о своем желании работать в этом направлении.

Очень хорошо в продвижении электроавтомобилей работает господдержка. Если на простые машины это скидка в 20%, но на электрокары — уже 25%. Есть и другие льготы, например, в Москве владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться парковками в городе.

Среда для таких машин, конечно, тоже очень активно развивается. Во всех крупных торговых центрах уже есть розетки для подзарядки, можно самому оборудовать систему заряда в паркинге в многоквартирном доме, в частном доме сделать это вообще проблем нет.

Еще одно интересное направление — проект подписки на автомобили. Можно взять машину в аренду, платить помесячно — что-то типа долгосрочного каршеринга.

Такие проекты были у Volvo, сейчас их хочет реализовать в России ряд китайских производителей. Это удобно, если хочется какой-то определенный автомобиль, но не хочется его покупать. Берешь его на год в аренду и платишь — тебе машина не принадлежит, но она всегда в своем распоряжении.

Или, например, семье нужна вторая машина, но только на три месяца. Оформление подписки станет прекрасным выходом из ситуации. Есть и те, кто любит часто менять машины, ездить на новых, дорогих — но все время разных.

Кроме того, сейчас все игроки рынка пристально работают над возможностью онлайн-оформления сделок. Кредит оформил онлайн, машину посмотрел онлайн и тебе ее просто пригнали к подъезду. Некоторые бренды хотят начать реализовывать такие сделки уже в этом году.

Конечно, будут те, кому не по себе от оформления кредита без получения на руки кипы подписанных бумаг, но поколение, которое становится платежеспособным — привыкло все покупать онлайн, для них это совершенно нормально.

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