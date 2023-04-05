«Насыщение IT-рынка может возникнуть. Оно уже возникает»

На вопрос «куда пойти учиться?» в 2023 г. ответ в большинстве случаев звучит однозначно. Но IT — это множество направлений, не все из которых перспективны. Разбираемся со специалистом.

В России приближаются выпускные экзамены. Не секрет, что в этом году многие выпускники школ будут всеми силами пытаться поступить на IT-специальности. Но правильный ли это шаг и действительно ли диплом IT-специалиста гарантирует через 4-5 лет успешное трудоустройство и высокую зарплату? Рассмотрим вопрос, опуская социальные гарантии от государства.

Независимый IT-эксперт, автор и реализатор продуктов для BBC, Disney и других мировых брендов Дмитрий Шатохин рассказал DK.RU о наиболее привлекательных IT-профессиях. Основываясь на данных рынка, эксперт выявил основные закономерности его развития, выделив перспективные и отмирающие направления.

— Наиболее востребованными в долгосрочной перспективе станут профессии по следующим направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, разработка облачных решений, блокчейн-технологии, интернет вещей (IoT) и веб-разработка.

По мнению Шатохина, индустрия постоянно адаптируется и многие сферы скорее эволюционируют, чем исчезают. Сегодня же в тренде находятся направления, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением. Эти технологии продолжат развиваться и находить применение во множестве отраслей, от медицины до автономных транспортных средств. Вместе с этим будет все больше виртуальных ИИ-ассистентов, помогающим нам в повседневности. ИИ, а, точнее, нейросети, — сейчас самый горячий тренд.

Также продолжит активно развиваться интернет вещей (IoT), так как все больше устройств становятся «умными» и подключаются к интернету — от умных лампочек до систем контроля климата в доме. И с развитием веб-технологий и виртуальных ассистентов эта сфера будет только развиваться.

Блокчейн и децентрализованные технологии стоят на третьем месте. Эти технологии могут привести к изменению взаимодействия в экономике, правительственных структурах, медицине и онлайн-сервисах. С развитием блокчейн-технологии, которая обеспечивает децентрализованное хранение данных и высокую степень безопасности, традиционные централизованные системы становятся менее актуальными. Вместо этого организации и разработчики все больше начинают использовать децентрализованные технологии для создания безопасных и прозрачных решений.

Кибербезопасность, как и раньше, остается одним из самых востребованных направлений. С ростом числа устройств и интернет-сервисов кибербезопасность становится все более важной для защиты данных и инфраструктуры.

На пятом месте находится смешанная и дополненная реальность, которые в будущем могут привести к созданию новых платформ и возможностей, а также к появлению новых устройств.

Количество сервисов для создания приложений и веб-сайтов без написания кода будет расти, что, в свою очередь, повлияет на спрос в разработчиках в области NoCode-платформ.

Что происходит в веб-разработке? Из-за огромного спроса и перехода компаний в «облака» веб-разработка продолжит развиваться, несмотря на то, что войти в нее уже не так просто, как раньше.

Сейчас IT-образование стало очень популярным. С одной стороны, диплом известного университета ценится, но в первую очередь важен опыт. Поступать в вуз или менять профессию на IT нужно осознанно, учитывая свои интересы, способности, желания и всевозможные трудности, а не на волне хайпа.

Насыщение IT-рынка действительно может возникнуть, и возникает, но отнюдь не от того, что никому не нужны IT-специалисты, а от того, что предложение недостаточно компетентно, — поясняет Дмитрий Шатохин.

Направлений, которые могут уйти в прошлое, не так много. На первом месте стоят классические приложения. С увеличением числа доступных платформ и устройств востребованность разработки приложений, которые работают только на одной платформе (например, только Windows или iOS), будет снижаться. Скоро может оказаться невостребованным и проприетарное программное обеспечение, так как открытый исходный код (Open Source) становится все более популярным из-за большей гибкости, безопасности и возможностей адаптации к нуждам пользователя.

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