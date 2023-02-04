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«Они могут служить в кибервойсках»: бронь от частичной мобилизации для IT могут отменить

«Они могут служить в кибервойсках»: бронь от частичной мобилизации для IT могут отменить
Иллюстрация: Caviar

Аналогичным образом предлагает поступить с инженерами, физиками, биологами: «они могли бы нести службу в лабораториях, занимаясь созданием противоядий от биологического оружия».

#НОВОСТИ

Депутат Дмитрий Гусев полагает, что Минобороны стоит пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных. Он предлагает ведомству ориентироваться на опыт специалистов по работе с персоналом в крупных компаниях. Будучи первым замглавы думского комитета по контролю, членом рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации, Гусев предложил снять бронь от частичной мобилизации с некоторых категорий граждан, поскольку они могут быть полезны для выполнения задач СВО:

Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Они могут служить в кибервойсках.

Аналогичным образом парламентарий предлагает поступить с инженерами, физиками, биологами. Последние могли бы нести службу в лабораториях, занимаясь созданием противоядий от биологического оружия.

В январе стало известно, что по решению Госдумы российские ученые, доктора наук, высококвалифицированные специалисты и представители бизнеса вряд ли смогут рассчитывать на автоматическую бронь от частичной мобилизации, рассказал DK.RU.Помимо этого депутаты «Новых людей» предложили добавить в перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, индивидуальных предпринимателей и единственных участников ООО, у которых работают пять и более сотрудников, а также глав фермерских хозяйств, вызвав негативную реакцию у спикеров Госдумы. 

Автор: Андрей Широков
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