Минфин хочет мотивировать чиновников льготной ипотекой

Мнения по поводу новой программы разделились: одни эксперты считают, что она будет эффективнее, чем программа жилищных субсидий. Другие называют ее странной на фоне сворачивания льготной ипотеки.

Минфин в 2023 г. намерен предложить ввести программу льготной ипотеки для федеральных госслужащих, пишет РБК. По данным издания, это следует из проекта итогового доклада о деятельности ведомства в 2022 г. и задачах на 2023 г. В документе говорится, что планируется подготовить «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», это должно стать мотивацией чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных», — сказал изданию федеральный чиновник. Каким планируется сделать размер ставки, он не уточнил.

С 2009 г. госслужащим предоставляют единовременные субсидии на приобретение жилья, если у них нет собственной жилплощади или общая площадь составляет менее 15 кв. м на человека. Для этого чиновникам нужно иметь не менее трех лет опыта работы. Средний размер субсидии в 2016 г. составлял 3,45 млн руб., а всего на программу субсидий в 2023-2025 гг. планируется выделять по 2,84 млрд руб. ежегодно.

При этом большая часть денег по этой программе достается тем чиновникам, кто близок к руководству, и рядовым сотрудникам они почти не достаются, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, субсидирование ипотечной ставки позволит расширить круг получателей льгот и стимулировать долгосрочные трудовые отношения с государством. Однако с идеей субсидировать ставку по ипотеке для чиновников согласны не все, особенно на фоне сворачивания всеобщей льготной ипотеки.

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