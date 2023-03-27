Свердловчане назвали работодателей мечты: СКБ Контур, Яндекс, СберБанк, Тиньков, УГМК

Уральцы оказались патриотами, выбрав в «любимчики» местные компании. Во многих других регионах в топ попали только федеральные гиганты.

В Свердловской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей по итогам 2022 г. стал СКБ Контур — свои голоса за него отдали 2,8% местных соискателей. На втором месте оказалась компания Яндекс, работать в которой мечтают 2,1% свердловчан. Третье место занял Сбер, за который проголосовали 1,7% опрошенных. С небольшим отставанием идет Тинькофф (1,6%), а затем еще один местный работодатель — Уральская горно-металлургическая компания (работодателем мечты ее назвали 1,2% свердловчан).

Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны. Свердловчане проявили настоящий патриотизм — далеко не в каждом регионе в первую пятерку попали сразу несколько местных работодателей, — отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

В топ-35 работодателей мечты по мнению соискателей из Свердловской области также вошли: Банк Точка, Альфа-Банк, ГБУ «МФЦ», Газпром нефть, 2ГИС, VK, Okko, MTC, Ozon, Додо Пицца, СМАК, Студия Артемия Лебедева, РБК, CDEK, онлайн-кинотеатр Иви, издательство «Эксмо», NAUMEN, ГАЛАМАРТ, METRO, CберМаркетинг, Газпромбанк, ИНВИТРО, S7, УБРиР,Сима-ленд, МТС Диджитал, Макфа, Мегафон, Rambler&Co.

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны стали Яндекс, Сбер, Газпром нефть, Тинькофф и Альфа-Банк — бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.

Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за Яндекс как самого привлекательного работодателя, а в Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания СКБ Контур, сумевшая обогнать Яндекс и Сбер.

Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания МТС, а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю — компании 2ГИС. Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место Альфа-Банк.

Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания Газпром нефть, а на втором месте оказался СИБУР.

Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».

Напомним, мы уже писали материал о том, почему «Мир соискателей сузился до дома/родного города/региона».

Заводы считаются надежным работодателем: нормированный рабочий день, официальное трудоустройство, белая зарплата и гарантированный отпуск привлекают соискателей. Почему же тогда кадры не рвутся на завод и какие требования стали предъявлять кандидаты при устройстве на промышленные предприятия — об этом рассказали эксперты Ассоциации рекрутинговых агентств Урала (АРАУ).

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