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Все уехали, работать некому. Кадровый голод в Екатеринбурге только растет

Все уехали, работать некому. Кадровый голод в Екатеринбурге только растет
Иллюстрация: DK.RU

В мэрии сообщили, что из-за миграционной убыли в 2022 г. ситуация с кадрами стала заметно сложнее. По данным администрации, из региона уехали около 5000 специалистов.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Ситуация с рабочими кадрами в Екатеринбурге продолжает оставаться сложной. По словам начальника департамента горадминистрации Алексея Прядеина, в регионе зафиксирован заметный отток рабочей силы. За январь – ноябрь 2022 г. миграционная убыль составила 4893 человека, что создало давление на рынок труда.

Дефицит кадров формируется по рабочим специальностям и в it-сфере. Наша главная задача — укомплектовать кадры для оборонно-промышленного комплекса, — заявил журналистам Прядеин.

Кроме того, чиновник отметил, что сейчас ситуация несколько выправляется, так как часть уехавших специалистов возвращается в регион.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области на одну вакансию в сфере «Рабочий персонал» приходится всего 0,6 резюме. В целом по региону этот показатель составляет 0,9.

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Напомним, ранее DK.RU сообщал, что Свердловская область вошла в десятку худших регионов страны по естественной убыли населения. С января по ноябрь 2022 г. в Свердловской области родились 36,7 тыс. человек, а скончалось почти 54 тыс., следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Таким образом, уровень смертности на 32% превышает уровень рождаемости.

 

Автор: Александра Клименко
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