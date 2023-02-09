Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.02
71,57
76,83
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область вошла в десятку худших регионов по естественной убыли населения

Свердловская область вошла в десятку худших регионов по естественной убыли населения
Иллюстрация: ru.freepik.com

По данным Росстата родившихся в Свердловской области в 2022 г. на 32% меньше, чем умерших. Наряду с этим в регионе наблюдается значительный миграционный отток.

#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

С января по ноябрь 2022 г. в Свердловской области родились 36,7 тыс. человек, а скончалось почти 54 тыс., следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Таким образом, уровень смертности на 32% превышает уровень рождаемости.

Помимо этого, за год в регионе выросла детская смертность. Так, за 11 месяцев 2021 г. в Свердловской области скончались 154 ребенка в возрасте до 1 года, а в 2022-м — 176.

По естественной убыли населения регион вошел в десятку худших в России. Миграционная убыль в Свердловской области составила 3600 человек, в 2021 г. в регион приехало на 7070 человек больше, чем выехало. Среди регионов УрФО наибольшую миграционную убыль зарегистрировали только в Курганской области — минус 3963 человека.

Напомним, ранее DK.RU писал, что только треть опрошенных жителей Свердловской области точно не хотят никуда переезжать из своего региона, при этом 8% респондентов заявили, что недавно уже переехали. Среди остальных 34% свердловчан хотели бы переехать в другую страну, 23% — в другой регион России, еще 5% — в другой город в своем регионе. Исследования провела служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Свердловскстат опубликовал данные о миграции населения Свердловской области в январе-октябре текущего года. За этот период миграционная убыль населения составила 3,7 тыс. Из 83,9 тыс. свердловчан, которые решили сменить место жительства, 16 тыс. чел. уехали за границу.

Количество тех, кто переехал за рубеж, по сравнению с январем-октябрем 2021 г. выросло в три раза — в прошлом году уехали 4,9 тыс. свердловчан. В этом году большинство свердловчан решили уехать в страны СНГ — почти 13,7 тыс. чел. (в 2021 г. — 4,3 тыс.). В другие зарубежные страны мигрировали 2,3 тыс. чел (в 2021 г. — 565).

Читайте также на DK.RU: Трудоспособного населения в России все меньше. ВШЭ привела три сценария ближайшего будущего будущего.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
  • Рекордный урожай зерна в России становится проблемойРекордный урожай зерна в России становится проблемой
  • «Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»«Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»
  • Врачевание или бизнес? Как частные медцентры раскручивают на деньги и кому от этого плохоВрачевание или бизнес? Как частные медцентры раскручивают на деньги и кому от этого плохо
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.