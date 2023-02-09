Свердловская область вошла в десятку худших регионов по естественной убыли населения

По данным Росстата родившихся в Свердловской области в 2022 г. на 32% меньше, чем умерших. Наряду с этим в регионе наблюдается значительный миграционный отток.

С января по ноябрь 2022 г. в Свердловской области родились 36,7 тыс. человек, а скончалось почти 54 тыс., следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Таким образом, уровень смертности на 32% превышает уровень рождаемости.

Помимо этого, за год в регионе выросла детская смертность. Так, за 11 месяцев 2021 г. в Свердловской области скончались 154 ребенка в возрасте до 1 года, а в 2022-м — 176.

По естественной убыли населения регион вошел в десятку худших в России. Миграционная убыль в Свердловской области составила 3600 человек, в 2021 г. в регион приехало на 7070 человек больше, чем выехало. Среди регионов УрФО наибольшую миграционную убыль зарегистрировали только в Курганской области — минус 3963 человека.

Напомним, ранее DK.RU писал, что только треть опрошенных жителей Свердловской области точно не хотят никуда переезжать из своего региона, при этом 8% респондентов заявили, что недавно уже переехали. Среди остальных 34% свердловчан хотели бы переехать в другую страну, 23% — в другой регион России, еще 5% — в другой город в своем регионе. Исследования провела служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Свердловскстат опубликовал данные о миграции населения Свердловской области в январе-октябре текущего года. За этот период миграционная убыль населения составила 3,7 тыс. Из 83,9 тыс. свердловчан, которые решили сменить место жительства, 16 тыс. чел. уехали за границу.

Количество тех, кто переехал за рубеж, по сравнению с январем-октябрем 2021 г. выросло в три раза — в прошлом году уехали 4,9 тыс. свердловчан. В этом году большинство свердловчан решили уехать в страны СНГ — почти 13,7 тыс. чел. (в 2021 г. — 4,3 тыс.). В другие зарубежные страны мигрировали 2,3 тыс. чел (в 2021 г. — 565).

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