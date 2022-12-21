Треть жителей Свердловской области хочет переехать в другую страну

Желающих в принципе выехать за пределы региона среди опрошенных оказалось больше 60%, а тех, кого все устраивает — только 30%. Главные причины переезда — низкая зарплата и плохой климат.

Только треть опрошенных жителей Свердловской области точно не хотят никуда переезжать из своего региона, при этом 8% респондентов заявили, что недавно уже переехали. Среди остальных 34% свердловчан хотели бы переехать в другую страну, 23% — в другой регион России, еще 5% — в другой город в своем регионе. Исследования провела служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Интересно, что чаще всего желание переехать встречается среди менеджеров высшего звена — 56% опрошенных. Среди специалистов по маркетингу и рекламе — 52%, а IT-специалистов, мечтающих переехать — 47%.

Меньше всего жаждут переезда работники транспорта и логистики — 27%, бухгалтера и юристы — 26% и специалисты кадровых служб — 25%. 30% опрошенных строителей и 28% граждан, занятых на производстве, хотели бы переехать в другой регион.

Среди респондентов, желающих уехать в другую страну, 65% рассматривают Европу, 45% — азиатские страны, 39% — США и Канаду, 27% — страны СНГ, 18% — ОЭА и Саудовскую Аравию, 14% — иные варианты.

Говоря о переезде внутри страны, 39% желающих хотели бы переехать в регионы Центрального ФО, 24% — в Южный ФО, по 12% — на Дальний Восток и в другие регионы Урала.

Среди причин, по которым жители Свердловской области хотели бы переехать, лидирует низкая оплата труда, об этом заявило 43% опрошенных. На втором месте плохая экология и климат — 40%. В пятерку причин также вошли недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать — 20%, неблагоприятная городская среда — 20% и плохое здравоохранение — 18%. Кроме того, 15% хотели бы уехать из Свердловской области из-за отсутствия перспектив для членов семьи (детям некуда пойти учиться и т.д.), а 8% — из-за невозможности работать по профессии.

Напомним, что только с начала этого года Средний Урал покинули 10 тыс. чел. Самый большой отток населения произошел из Курганской области — около 45 тыс. человек. Из Ямало-Ненецкого автономного округа уехали 29 тыс., из Свердловской области — 9,9 тыс., из Челябинской — 5,3 тыс.

Отток населения наблюдается и в самом крупном городе Урала — Екатеринбурге. В этом году из города уехали почти 7 тыс. человек. Эксперты отмечают, что больший отток населения был зафиксирован в 1993 г. По последним данным, в муниципалитете сейчас живет 1,5 млн человек. За последние 11 лет население выросло на 200 тыс. человек. В 2020-2021 гг. в Екатеринбурге впервые с 2009 г. специалисты зафиксировали естественную убыль населения. В январе-августе 2022 г. родилось 10,8 тыс., умерло — 11,7 тыс. человек.

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