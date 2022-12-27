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Из Свердловской области за границу переехали уже более 16 тыс. человек

Из Свердловской области за границу переехали уже более 16 тыс. человек
Иллюстрация: ru.freepik.com

Как заявили в Свердловскстате, за январь-октябрь 2022 г. миграционный отток из региона за рубеж оказался в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 г. Причины роста очевидны.

#ЭМИГРАЦИЯ#НОВОСТИ

Свердловскстат опубликовал данные о миграции населения Свердловской области в январе-октябре текущего года. За этот период миграционная убыль населения составила 3,7 тыс. Из 83,9 тыс. свердловчан,  которые решили сменить место жительства, 16 тыс. чел. уехали за границу.

Количество тех, кто переехал за рубеж, по сравнению с январем-октябрем 2021 г. выросло в три раза — в прошлом году уехали 4,9 тыс. свердловчан. В этом году, большинство свердловчан решили уехать в страны СНГ — почти 13,7 тыс. чел. (в 2021 г. — 4,3 тыс.). В другие зарубежные страны мигрировали 2,3 тыс. чел (в 2021 г. — 565).

Ранее DK.RU писал, что в Госдуме работают над законопроектом о повышенной ставки налогообложения для тех, кто покинул страну. По мнению спикера парламента Вячеслав Володина, повысить налоги и отменить льготы для них будет справедливо. В частности, депутаты Госдумы хотят запретить уехавшим россиянам быть самозанятыми, которые платят налоги по ставке 4-6%, и ИП на льготном налогообложении.

Заявления о намерении повысить налоги для уехавших и усложнить им жизнь иным способом в парламенте делают далеко не впервые. Так, в начале декабря член Совфеда Андрей Клишас заявил, что им могут ограничить удаленную работу в российских компаниях. Позднее он подтвердил, что разрабатывается  законопроект о запрете удаленной работы в ряде отраслей, прежде всего в госсекторе, информационной и транспортной безопасности.

Читайте на DK.RU: Когда российские власти отменят удаленку, и как к этому готовиться

Автор: Елизавета Порошина
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