«Мы должны развивать технологии, чтобы рождалось больше здоровых детей»

Сегодня даже тяжелые случаи беременности — не приговор и не причина ее прерывания. Развитие технологий позволяет проводить врачам такие внутриутробные операции, которые раньше были просто невозможны.

Подобные чудеса творят медики Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (ФГБУ «НИИ ОММ»). Они не только спасают малышей, которые еще только развиваются внутри женского организма, но и сохраняют жизни детям, рожденным на очень ранних сроках.

Так, к примеру, весь Екатеринбург облетела новость о том, что медики НИИ ОММ спасли ребёнка, родившегося весом 580 грамм и ростом 32 см. Долгое время ребенок находился на искусственной вентиляции лёгких, был задействован весь лабораторно-инструментальный потенциал института. В ноябре малышку перевели в Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с весом 1300 грамм, где под присмотром специалистов продолжился дальнейший этап выхаживания. В результате домой она отправилась с весом 3217 гр.

Подробнее о работе института и чудесах, происходящих в его стенах, DK.RU рассказала Александра Храмцова, научный сотрудник, врач акушер-гинеколог ФГБУ «НИИ ОММ».

Справка ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России — крупный научно-исследовательский институт, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным. Институт выполняет научную, организационно-методическую работу, внедряет современные методы диагностики и лечения перинатальной патологии, включая внутриутробную хирургию, вспомогательные репродуктивные технологии, развивает инновационные направления, готовит высококвалифицированных медицинских специалистов.

Александра, при вашем институте работает кабинет бесплодного брака, куда обращаются пациенты с диагнозом «бесплодие». Какой фактор бесплодия — мужской или женский — сейчас превалирует?

— В последнее время сильно возрос процент бесплодия, связанного с мужским и сочетанным фактором. Что такое мужской фактор? Это отклонения в спермограмме, т.е. либо у мужчины слишком медленные сперматозоиды, либо их просто мало. Бывает, сталкиваемся с тем, что у мужчины вообще нет сперматозоидов. Такое случается, если, к примеру, он переболел паротитом. Когда врачи-андрологи не находят причину нарушения в спермограмме, при этом нормальная картина не формируется даже на фоне лечения, мы ставим диагноз «женское бесплодие с мужским фактором» — это прямое показание к ЭКО.

Среди женщин, которые обращаются в кабинет бесплодного брака, мы все чаще стали выявлять наружно-генитальный эндометриоз — это разрастание эндометрия не внутри матки, а снаружи.

Есть ли какие-то технологии, которые помогают парам забеременеть при выявлении мужского фактора бесплодия?

— Конечно, если получить активные сперматозоиды не получается методом мастурбации, можно прибегнуть к хирургическому вмешательству. Существует несколько вспомогательных репродуктивных технологий — PESA (чрескожная пункция придaтка яичка) и TESA — это чрескожная биопсия яичка. В ходе процедуры можно получить биологический материал для проведения искусственного оплодотворения. Случается, что и в ходе операции мы получаем недостаточно быстрые сперматозоиды, тогда мы прибегаем к методу ИКСИ (ICSI — intracytoplasmic sperm injection — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида): вводим самый красивый и активный сперматозоид напрямую в яйцеклетку женщине.

В нашем институте используются передовые технологии, которые позволяют отбирать качественный биоматериал. Сперматозоиды мы отбираем при помощи высокоточной оптики. Если они получаются медленными и не могут сами «добежать» до яйцеклетки, мы их прогоняем через кумулюсные клетки (специализированные клетки, которые окружают и питают ооцит). Эмбриологи смотрят, какой сперматозоид быстрее остальных проходит через эти клетки и оплодотворяют им яйцеклетку.

В Уральском федеральном округе мы являемся единственным медучреждением, владеющим такими методиками.

Сколько циклов ВРТ вы проводите ежегодно?

— В прошлом году было поведено 1280 циклов: это и ЭКО, и перенос замороженных эмбрионов. 873 из них — по ОМС, т.е. бесплатно. Также по Федеральной квоте клинической апробации мы проводим специальные программы для пациентов.

К примеру, для мужчин старше 35 лет, у которых обнаружили отклонения в спермограмме, можем бесплатно сделать генетическое исследование. Одним словом, мы работаем и развиваем свои технологии для того, чтобы на свет появлялось как можно больше здоровых детей.

Расскажите про внутриутробные операции, которые проводят эксперты вашего института.

— Во внутриутробной хирургии мы совершенствуемся с 2009 г. под руководством Надежды Васильевны Башмаковой, главного научного сотрудника Уральского НИИ ОММ Минздрава России, заслуженного врача РФ, главного акушера-гинеколога УрФО. Начинали с несложных операций по переливанию крови плоду. Они требовались, когда ребенок конфликтовал с мамой по резус-фактору. Потом перешли на очень сложные операции. Например, оперировали плоду «спину бифида» — это когда у ребенка начинается расщепление спинного мозга.

Вскрытия матки при использовании современных технологий не происходит, вся операция делается при помощи очень тонких игл, которые не приводят к повреждению матки и исключают амниотическое разлитие вод. Кроме того, мы проводили внутриутробную коррекцию гидроцефалии плода (отклонение, связанное с накоплением в черепной коробке излишней жидкости. При этом объем мозга ребенка сжимается, его деятельность нарушается). За подобные сложные манипуляции наши специалисты ежегодно получают награды на различных всероссийских и международных премиях в сфере здравоохранения.

Ведете ли вы пациенток с многоплодной беременностью?

— Многоплодная беременность считается патологией. Но наши специалисты стараются сделать все возможное, чтобы двойня или тройня родилась здоровой. В случае, когда женщина вынашивает дихориальную двойню (когда у каждого плода есть собственная плодная оболочка), ей необходимо просто тщательное наблюдение. Сложнее работать с монохориальными двойнями. Такие дети развиваются в единой оболочке. Соответственно, делят питание. Один из плодов, как правило, становится донором. Второй — реципиентом. Из-за недостаточного питания донор отстает в развитии. Но чтобы сохранить оба плода и обеспечить рождение обоих здоровых детей, мы проводим операции по прижиганию (коагуляции) анастомозы. Это помогает восстановить питание и количество вод у каждого ребенка, а, значит, и шансы на рождение здоровых двух или трех детей повышаются.

Проводить подобные операции можно только при очень хорошем технологическом оснащении...

— Да, и наш институт оборудован по последнему слову техники. Сейчас наши специалисты осваивают роботохирургию. Врач Екатерина Окулова проходит стажировку по эндоскопической и оперативной роботохирургии в гинекологии в клинике МОНИИАГ (Москва). Она обучается на хирургическом роботе daVinci, который является самой крупной технологической разработкой последних десятилетий и позволяет проводить микроскопические операции при сложных спаечных процессах при эндометриозе. Этого робота у нас пока нет, но мы надеемся, что он скоро появится. Зато есть эндоскопическая 3D стойка, которая выводит оптическое изображение на 3D очки. Врач видит, где и какой необходимо сделать разрез. Тем самым риски возникновения кровотечений во время операций и осложнений после них сокращаются.

Кроме того, в нашем институте женщины могут пройти сверхточную диагностику КУДИ. Она необходима при нарушении функции мочевыделиельной системы. В ходе обследования пациентке устанавливают специальные одноразовые датчики, которые фиксируют поведение мочевого пузыря. После выяснения причины проблемы врач назначает необходимое лечение.

Что бы вы сказали/посоветовали будущим мамам?

— Нерешаемых проблем не существует. Современный уровень медицинских технологий позволяет решить практически любую, даже сложную проблему, выявленную как на этапе прегравидарной подготовки, так и во время беременности. Более того, высококвалифицированную помощь у нас можно получить совершенно бесплатно. Поэтому пациенты, которым поставлен акушерский или гинекологический диагноз, могут записаться на прием к нашим специалистам, чтобы услышать компетентное мнение. Причем, не одного врача, а целого консилиума, т.к. сложные случаи мы обсуждаем всегда вместе.