Пятиэтажное здание Сбера на Малышева купила московская компания «Металлсервис-комплект»

Здание является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. По условиям договора, первый этаж новый собственник обязан оставить в аренде продавцу на 10 лет.

Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже бывшего здания Сбербанка СССР в Екатеринбурге. Здание постройки 1941 г. является объектом культурного наследия. Оно расположено в центре Екатеринбурга по адресу: ул. Малышева, 31в.

Московская компания ООО «Металлсервис-Комплект» приобрела лот за 297,3 млн руб. при начальной цене 265,4 млн руб. Новый владелец обязан передать Сбербанку чуть более 800 кв. м на первом этаже для размещения отделения банка.

Здание Уральского банка Сбербанка — нежилое пятиэтажное строение с подземным этажом общей площадью 3800 кв. м, расположенное на земельном участке площадью почти 2775 кв. м.

«Мы трактуем эту сделку как позитивный сигнал для рынка — после многих месяцев стагнации инвестиционная активность восстанавливается. Конкурентные торги возобновились не только в формате традиционно востребованного стрит-ритейла, но и в сегменте дорогостоящей коммерческой недвижимости. А продажа с превышением, которого удалось достичь в ходе сегодняшних торгов, яркое тому подтверждение. В данном случае примечателен охранный статус здания — он не позволяет инвестору видоизменять объект. Таким образом, горожане могут быть уверены в сохранении культового исторического здания Сбербанка, который, кстати, останется на прежнем месте на условиях обратной аренды», — говорит директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

Напомним, что данное здание Сбербанк выставил на продажу 1 июля 2022г. Сейчас Сбербанк также продает здание контактного центра на Уралмаше. Объявление о продаже имущественного комплекса появилось на «Авито». Как следует из текста, общая площадь трехэтажной постройки с подземным этажом составляет 3,3 тыс. кв. м. Само здание построено в 1963 г., изначально в нем располагалось заводоуправление.

В этом году в Екатеринбурге выставили на продажу еще одно старинное здание – купеческий особняк. В нем расположен ресторан, который также продается.

Старинное здание «Дом К. В. Рейнфельда» на улице Розы Люксембург, 38 в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 65 млн руб. Информацию подтвердили представители РК «Белый дом», которые занимаются продажей. Причины смены собственника компания не прокомментировала. В здании находятся ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar.

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