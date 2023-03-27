Выйдет ли Россия из ВТО? Представитель МИД РФ высказал свои соображения

МИД России подчеркнул, что в ВТО ключевыми партнерами и единомышленниками России являются «страны так называемого мирового большинства»: Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда государств выдавить ее оттуда. ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой РФ выстраивает торгово-экономические отношения с государствами, которые не ведут в отношении нее недружественных действий. Со слов дипломата, правила ВТО заложены в основе функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта. Москва изучает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.

Биричевский подчеркнул, что ключевыми партнерами и единомышленниками России являются Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка — страны «так называемого мирового большинства», им уделяется особое внимание. Он отмечал, что страна отталкивается от выгоды нахождения в этой организации, так как в ее рамках удобно общаться не только с недружественными странами, но это и основа для работы с КНР, Индией, Бразилией и другими государствами.

Россия стала членом ВТО более 10 лет назад. Страна подписала протокол о вступлении в организацию 15 апреля 1994 г., а присоединилась к ней только в 2012-м.

Ранее о нежелании российской стороны выходить из ВТО сообщал замглавы МИД России Александр Панкин. 28 февраля он заявил, что недружественные страны объединяются и хотят положить конец членству РФ в ВТО. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии. 15 февраля в МИД России отметили, что ВТО является основной площадкой для отстаивания интересов российской стороны. И, опираясь на данную причину, в ведомстве выступили против выхода страны из состава организации.

«Нам лучше иметь ВТО, чем не иметь его вообще. Мы не можем заключить соглашения со всеми странами мира — ими и управлять будет невозможно, бюрократов не хватит», — рассказала DK.RU профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова.