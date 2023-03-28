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Henkel нашла покупателей на российские активы. Их продадут с большим дисконтом

Henkel нашла покупателей на российские активы. Их продадут с большим дисконтом
Иллюстрация: Pixabay.com

Ожидается, что российские заводы концерна приобретут акционеры «Фармстандарта», а также структуры Ивана Таврина и основателей фонда «Эльбрус капитал». Henkel сохранила право на обратный выкуп.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Немецкий концерн Henkel перешел к завершающей стадии продажи своих российских активов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя. Он не стал называть покупателя, сказав только, что пока стороны не подписали соглашение. По данным источника издания, 11 заводов Henkel планирует приобрести консорциум инвесторов в составе акционеров «Фармстандарта» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпании Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

Сообщается, что правительственная комиссия уже одобрила сделку и в нее включено условие о возможности обратного выкупа заводов. Кроме того, фабрики продолжат выпускать продукцию под брендами Henkel. Сумма сделки неизвестна. В пресс-службе правительства РФ, «Фармстандарте», Kismet Capital и «Эльбрус капитале» не прокомментировали ситуацию. 

Концерн Henkel работал в России с 1991 г., ему принадлежат фабрики в восьми регионах, где выпускают моющие и чистящие средства и порошки под марками Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», клей «Момент», сухие строительные смеси Ceresit и другую продукцию. Выручка российского подразделения Henkel в 2021 г. составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Henkel AG объявила о планах уйти из России в апреле прошлого года, а с начала 2023 г. российская структура работает под названием Lab Industries, сообщал DK.RU.

Компания оценила выставленные на продажу предприятия в России и один завод в Белоруссии в 673 млн евро (55,5 млрд руб.), хотя в переговорах, по словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, называла сумму в 40 млрд руб. По мнению главы компании «Infoline аналитика» Михаила Бурмистрова, итоговая сумма не превысит 150 млн евро, в том числе за счет опциона на обратный выкуп. 

Автор: Андрей Пермяков
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