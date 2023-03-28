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Крупный американский фармпроизводитель уходит из РФ. Бизнес передан компании из Швейцарии

Крупный американский фармпроизводитель уходит из РФ. Бизнес передан компании из Швейцарии
Автор фото: Артем Геодакян. Иллюстрация: ТАСС / РБК

В Россию Eli Lilly поставляет более 20 препаратов, которые направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами. Их дефицит начался еще в прошлом году.

#ФАРМА#ИСХОД#НОВОСТИ

Фармкомпания Eli Lilly из США решила уйти из России и передать бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибьютору Swixx BioPharma. Через нее Eli Lilly продолжит поставки лекарств в Россию, сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники из индустрии.

Компания производит препараты для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. Наиболее известными в России являются — нейролептик «Зипрекса», ДНК-рекомбинантный аналог человеческого инсулина «Хумалог», препарат для лечения онкологических заболеваний «Сирамза», инсулин «Хумулин» и др.

В марте 2022 г. Eli Lilly приостановила инвестиции в Россию и запуск новых клинических испытаний. Компания также объявила, что временно прекратит поставки не жизненно необходимых лекарств. Так, она отказалась от поставок в Россию препарата от эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), у которого в стране на тот момент уже было несколько дженериков.

На популярный в России препарат от диабета «Трулисити» в декабре был зафиксирован беспрецедентный спрос, что привело к дефициту и повышению цен, поскольку у него нет аналогов по действующему веществу, сообщал DK.RU.

После передачи бизнеса Swixx BioPharma поставки всех лекарств Eli Lilly в Россию возобновятся, говорят источники, близкие к американской компании.

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Автор: Андрей Широков
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