Студентам выделят гранты на социально значимые стартапы

Росбанк и Финансовый университет запустили программу для студентов и аспирантов. Команды-участники могут получить по 300 тыс. руб. на реализацию своих проектов.

Стартовал конкурс «Создай свой стартап», в котором могут принять участие студенты, аспиранты и обучающиеся по программам среднего профессионального образования Финансового университета при Правительстве РФ, а также студенты из других вузов. Его организаторами выступают Финансовый университет и Росбанк.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, к участию приглашаются проектные команды студентов от трех до пяти человек. Проекты, которые им предстоит разработать, должны соответствовать целям устойчивого развития ООН. В частности, инициативы могут быть направлены на ликвидацию нищеты и голода, защиту водных ресурсов, ответственное потребление и производство. Подробнее с предлагаемой тематикой проектов можно ознакомиться на сайте конкурса.

Нас очень вдохновили проекты, вышедшие в финал конкурса стартапов в прошлом году, как разнообразием тематик, так и инновационными механиками воплощения идей в жизнь. Сохранение лесных массивов, распределение нереализованных продуктов питания, адаптация элементов инфраструктуры под нужды людей с инвалидностью — это лишь небольшая часть тех проектов, которые получили стимул для развития в рамках конкурса. Мы уверены в том, что конкурс этого года даст старт новым смелым идеям студентов, — поделилась директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

По словам проректора по стратегии и работе с органами власти Финансового университета Дмитрия Семенова, проекты прошлого года показали, насколько интересными, смелыми и нестандартными могут быть идеи студентов:

Важно отметить, что все проекты, прошедшие отбор на конкурс «Создай свой стартап», ориентированы на социальное предпринимательство. Ведь действительно важно, чтобы бизнес не только приносил прибыль, но и был полезен обществу и окружающей среде.

Прием заявок будет проходить до 20 апреля. Затем проектные команды пройдут обучение, где больше узнают об основах предпринимательской деятельности. До конца мая оргкомитет и экспертный совет конкурса выберут семь лучших проектов, на реализацию которых будут выделены гранты в размере 300 тыс. руб. Также по итогам финала лучшие проектные команды получат дополнительные денежные призы.

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