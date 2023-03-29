«Я думаю, каждый номинант — это бизнес с историей успеха, которая вдохновит других»

Евгений Копелян — о том, как стать «Предпринимателем года города Екатеринбурга», кто будет выбирать лучших и почему число субъектов МСП в городе растет даже в непростые времена.

На Среднем Урале продолжается прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга». В этом году представители малого бизнеса и самозанятые будут соревноваться в 12 номинациях. За полторы недели через сайт предпринимательгода-екб.рф в оргкомитет поступило почти 50 заявок.

Заместитель председателя конкурсной комиссии, руководитель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Евгений Копелян рассказал DK.RU, зачем предпринимателям участвовать в конкурсах и почему число субъектов МСП в городе растет.

В этом году количество номинаций конкурса увеличилось практически в два раза. Чем это обусловлено, и какие новые номинации появились?

— Действительно, в этом году у нас 12 номинаций. Мы постарались охватить все основные виды деятельности, в которых работают субъекты малого предпринимательства и сделать так, чтобы участники соревновались с равными соперниками.

Сохранилась номинация «Стартап» для предпринимателей, которые осуществляют деятельность не более двух лет. Как и в прошлом году будем выбирать лучшие «Инновационное предприятие» и«Производственный бизнес». Принято решение выделить отдельную номинацию «Прорыв года»для выпускников акселерационной программы «Прорыв», по которой работает Екатеринбургский центр развития предпринимательства. Каждый год через эту программу проходят десятки предпринимателей, поэтому фактически в городе появился особый сектор малых предприятий обрабатывающих отраслей промышленности. Кроме этого, сохранилась номинация «Самозанятость».

Что касается новшеств: в этом году мы решили сделать отдельные номинации «Бизнес в сфере услуг», «Торговое предприятие» (для предпринимателей, которые занимаются розничными продажами) и «HORECA» (для тех, кто осуществляет деятельность в сфере общественного питания, гостиничного и ресторанного бизнеса). Выделили «Строительный бизнес» и «IT-бизнес». Раньше приходилось сравнивать представителей этих сфер в рамках одних и тех же номинаций, что было не совсем корректно.

Также в этом году будет дополнительная номинация —«Народный выбор». В нее автоматически попадают все предприниматели и самозанятые, которые подадут заявки на участие в конкурсе и пройдут предварительный отбор.Интернет-голосование стартует 1 мая, поддержать предприятия сможет любой желающий.

Как будет происходить отбор?

— У нас предусмотрена двухэтапная система оценок. На первом этапе заявки будет рассматривать рабочая группа, в состав которой вошли представители профильного комитета администрации и специалисты Екатеринбургского центра развития предпринимательства, который выступает оператором конкурса.

Сначала мы будем оценивать заявки по формальным критериям: действительно ли конкурсант является субъектом малого предпринимательства и работает на территории города, действительно ли у него нет задолженности по налогам и сборам, и всю ли необходимую информацию о себе он предоставил. Затем мы сформируем шорт-лист, в который включим как минимум по три предприятия в каждой номинации, и передадим экспертной комиссии.

В этом году мы пригласили в состав комиссии представителей нашей «большой четверки» —Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской ТПП, «Опоры России» и «Деловой России». Пригласили Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области, Федерацию рестораторов и отельеров в Екатеринбурге, СМИ.

Во-первых, эксперты будут ориентироваться на формальные показатели — например, по выручке и штату предприятий. Во-вторых, они будут смотреть, как предприятие растет, как работает со своими сотрудниками, насколько оно социально ответственное, участвует ли в жизни города. В состав комиссии вошли эксперты, которые представляют разные сферы — они дадут нашим конкурсантам комплексную оценку.

Будут ли использоваться какие-то особые критерии для оценки самозанятых?

— Действительно, здесь есть свои особенности. Прежде всего, эксперты будут смотреть на количество чеков и число клиентов, с которыми работают самозанятые.

На какое количество участников вы рассчитываете?

— Мы видим, что заявки через сайт конкурса поступают достаточно активно. Ожидаем, что в конкурсе примут участие около 200 предпринимателей.

В шорт-листы войдут как минимум 33 участника конкурса. Возможно, в номинации HORECA финалистов будет больше, поскольку в этой категории представлены три сферы: общепит, гостиничный и ресторанный бизнес. Во-первых, эти сферы должны оцениваться по-разному, а во-вторых, в каждой из них есть свои интересные проекты.

Расскажите, как сегодня себя чувствует сфера малого предпринимательства в городе?

— Мы видим положительную динамику в этом сегменте экономики. Понятно, что в пандемию произошло снижение числа предприятий, но сейчас запускается большое количество новых проектов. Так по итогам 2022 г. количество субъектов МСП выросло со 116 тыс. до 120 тыс. Одним из основных факторов роста, на мой взгляд, стало то, что с российского рынка ушли зарубежные компании и стали освобождаться определенные ниши — нашлись активные люди, которые почувствовали в себе силы, чтобы эти ниши занять.

Наиболее благоприятно ситуация складывается для производственников. Они смогли адаптироваться к сложившейся ситуации на рынке, решить вопросы с логистикой, доступом к зарубежному сырью и комплектующим. Многие обеспечены заказами на длительный период времени. Среди проектов, запущенных в 2022 г., тоже много производственных компаний. Я думаю, за год число таких предприятий в Екатеринбурге увеличилось примерно на 10%.

В Екатеринбурге проходит большое количество конкурсов для бизнеса. Зачем предпринимателям в них участвовать?

— Во-первых, это возможность продвижения себя, своего предприятия, бренда. Если ты стал номинантом, о тебе узнает большое количество людей. Мы запланировали провести награждение предпринимателей года в Синара Центре в торжественной обстановке. Мероприятие пройдет 24 мая, в канун Дня российского предпринимательства.

Во-вторых, конкурс дает возможность получить экспертную оценку своей работы. Сравнить себя с лучшими, посмотреть на опыт других компаний, если не удалось победить — разобраться, что ты делаешь не так, как перестроить свою работу.

А в чем заинтересованность администрации города?

— Я думаю, что каждый номинант конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» — это бизнес с хорошей историей успеха. При поддержке наших информационных партнеров в течение года мы расскажем об этих историях вместе. Надеюсь, что их пример вдохновит жителей города, нашу молодежь, и кто-то из них тоже решит заняться предпринимательской деятельностью.

Сейчас в Екатеринбурге работает около 65% субъектов МСП со всей Свердловской области. На этих предприятиях заняты более 400 тыс. чел. Плюс в городе зарегистрировано еще 86 тыс. самозанятых. Каждый год предприниматели вносят большой вклад в экономику города. Например, по итогам прошлого года в муниципальный бюджет в виде налогов поступило 8,1 млрд руб. Конечно, город каким-то образом должен поблагодарить предпринимателей и отметить лучших. Это особенно важно в год 300-летия Екатеринбурга.

О крупных предприятиях мы тоже не забыли — мы договорились с СОСПП и УТПП, что в рамках «Премии №1» в этом году будет отдельная городская номинация — мы выберем бизнес, который наградим «За вклад в развитие Екатеринбурга».

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Напомним, прием заявок на сайте предпринимательгода-екб.рф будет продолжаться до 15 апреля. Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает генеральным информационным партнером конкурса.

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