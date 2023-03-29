На освободившихся площадях в ТЦ предложили размещать МФЦ и почтовые отделения

Многофункциональные центры, почтоматы и отделения «Почты России» помогут привлечь в торгцентры новых людей, но эта аудитория не всегда совпадает с аудиторией моллов.

Минпромторг предлагает размещать МФЦ и отделения «Почты России» на свободных площадях в торговых центрах в связи с ухудшением их финансовых показателей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Минцифры. В «Почте России» сказали, что не получали от Минпромторга таких запросов. В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» к идее отнеслись позитивно.

В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью, — сказал вице-президент союза Павел Люлин.

По данным СТЦ, в среднем в российских торгцентрах пустует 14% площадей — несколько миллионов квадратных метров. В 2019 г. в московских ТЦ было свободно только 4,1% площадей. В торгцентрах, открытых в 2021-2022 гг., доля вакантных площадей составляет до 35%. В прошлом году на проблему падения трафика в пандемию наложился уход популярных западных брендов из-за СВО. И в этом году она вырастет еще сильнее, после того как многие компании решат окончательно покинуть страну.

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Появление многофункциональных центров и почтовой инфраструктуры в торгцентрах поможет им привлечь трафик: эти объекты могут стать новым якорным арендатором и привлекать тысячи посетителей в день, считают опрошенные изданием эксперты. Однако эта аудитория может расходиться с целевой аудиторией моллов.