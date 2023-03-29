В Екатеринбурге приватизируют сеть муниципальных аптек

Фактически учреждение изменит форму собственности на ООО и останется под контролем администрации города. В настоящий момент в составе сети шесть аптек и два аптечных пункта.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о приватизации ЕМУП «Здоровье». Сегодня в состав этой аптечной сети входит шесть аптек и два аптечных пункта (один них находится в пос. Северка).

Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, вместо муниципального предприятия будет создано одноименное ООО, учредителем которого выступит администрация города в лице департамента по управлению муниципальным имуществом. Номинальная стоимость доли муниципалитета составит 30,5 млн руб.

Руководителем нового ООО назначен Сергей Софронов, который является руководителем ЕМУП «Здоровье».

Отметим, в настоящий момент в Екатеринбурге 17 МУПов. В их числе — «Спецавтобаза», «Гортранс», «Водоканал». По федеральному законодательству все они должны быть реорганизованы до 2025 г. Возможность приватизации этих МУПов или заключения по ним концессионных соглашений обсуждается последние несколько лет.

Читайте также на DK.RU о том, что департамент по управлению госимуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги здание на ул. Добролюбова, 19а, где сейчас располагается Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ранее — ГЦСИ). Лот, состоящий из здания с земельным участком в 2,9 тыс. кв. м и складом в 47 кв. м оценили в 122,3 млн руб. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до завтрашнего дня, 30 марта.