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Здание, где находится ГЦСИ, выставили на торги

Здание, где находится ГЦСИ, выставили на торги
Иллюстрация: Соцсети ГЦСИ

Новый собственник должен будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Начальная цена лота — 122,3 млн руб. Заявки принимаются до 30 марта.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Департамент по управлению госимуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги здание на ул. Добролюбова, 19а, где сейчас располагается Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ранее — ГЦСИ). Объявление появилось на сайте «РТС-тендер». Лот, состоящий из здания с земельным участком в 2,9 тысячи квадратных метров и складом в 47 квадратных метров оценили в 122,3 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 30 марта включительно. Итоги подведут 5 апреля. Сообщается, что покупателями имущества не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также юрлица, в уставном капитале которых доля РФ, региона или муниципалитета превышает 25%.

Ранее DK.RU писал, что раньше в здании на Добролюбова, 19а располагалась земская школа. Объект нужно поддерживать в надлежащим состоянии, а необходимых средств на это в городском бюджете нет, объяснял замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров. Новому владельцу предстоит работы по сохранению объекта культурного наследия. Площадь ОКН составляет 1,2 тыс. кв. м.

В объявлении также указано, что здание обременено договором аренды до 28 февраля 2025 г. — это крайний срок, до которого ГЦСИ может занимать помещения.

Ранее DK.RU писал, что имущество комбината «Золушка», от еды которого страдали дети, продали на торгах. До 2018 г. МУП «Золушка» поставляло питание в школы Екатеринбурга. После массовых отравлений детей продукцией предприятия свердловский Роспотребнадзор через суд добился его ликвидации.

Автор: Елизавета Порошина
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