Администрация Екатеринбурга хочет выставить на продажу здание ГЦСИ за 122 млн рублей

На его содержание в мэрии нет средств. В случае, если сделка состоится, Государственному центру современного искусства придется переехать.

Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской думы одобрила план продажи здания Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в Екатеринбурге на улице Добролюбова, 19а, сообщает 66.RU.

Дело в том, что это здание является памятником архитектуры, раньше здесь располагалась земская школа, его нужно поддерживать в надлежащим состоянии, а на это у мэрии сейчас нет средств. Здание хотят выставить на продажу за 122,2 млн рублей, заявил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров.

Есть предписания, есть требования управления госохраны по выполнению определенных работ. На сегодня состояние бюджета не позволяет проводить такого рода работы, — так он объяснил необходимость приватизации.

Договор безвозмездного пользования с Пушкинским музеем, в состав которого входит центр, действует до 2025 года. После этого новый собственник сможет начать ремонт, а под музей хотят найти другое помещение. Конкурс состоится в начале 2023 года. Помимо здания, лот также включает в себя пристрой и земельный участок.

Мы уже рассказывали, что в Екатеринбурге выставлены на продажу головные здания двух банков, железнодорожный комплекс и лесозаготовительный комбинат. Здание банка «Нейва», ликвидированного в 2021 г., выставлено на торги в третий раз. Оно расположено на ул. Чапаева, 3. Это семиэтажное здание стоимостью 275,4 млн руб., общей площадью 3,7 тыс. кв. м.

Также в этом году на продажу свое головное здание в Екатеринбурге выставил и Сбербанк: по адресу Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в. Стоимость соразмерна зданию «Нейвы» — 265 млн руб. Продавец выдвигает покупателю особое условие — передать помещения на первом этаже в обратную аренду продавцу на 10 лет.

В ноябре под Екатеринбургом выставили на продажу целый железнодорожный комплекс. Соответствующее объявление появилось на Avito. Площадь объекта — 4,9 гектара, он стоит 75 млн руб. Использовать его предлагается для логистики.

Читайте также на DK.RU: «Для любителей стиля лофт и истории»: в Екатеринбурге продают квартиру в доме Рязанова.