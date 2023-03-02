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Имущество комбината «Золушка», от еды которого страдали дети, продали на торгах

Имущество комбината «Золушка», от еды которого страдали дети, продали на торгах
Иллюстрация: пресс-служба администрации Екатеринбурга

МУП «Золушка» поставляло питание в школы Екатеринбурга. После массовых отравлений детей продукцией предприятия свердловский Роспотребнадзор через суд добился его ликвидации.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Комбинат питания «Золушка» «прославился» тем, что закупал продукты по многократно завышенным ценам — с накруткой до 290%. При этом школьные обеды готовились с нарушением санитарных норм. Несколько учеников одной из школ, в которые поставлялась продукция предприятия, отравились, другую школу пришлось закрывать из-за вспышки кишечной инфекции.

В марте 2019 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Роспотребнадзора о ликвидации оператора питания.  

В ходе процедуры были выявлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества ЕМУПа. Общая сумма требований кредиторов составляла 47,8 млн руб. В июле 2020 г. «Золушку» признали банкротом.

В феврале 2023 г. активы предприятия — объекты муниципального нежилого фонда на ул. Байкальской, 38 — выставила на продажу администрация Екатеринбурга. Единственный участник торгов ООО «Окейтеринг» приобрел их по начальной цене в 28,77 млн руб.

После истории «Золушки» власти Екатеринбурга начали уделять больше внимания организации питания в школах, даже привлекли к процессу рестораторов. Система школьного питания серьезно поменялась: родители могут сами выбрать обед для ребенка.

Автор: Виктория Говорковская
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