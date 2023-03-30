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В Свердловской области собираются возбуждать уголовные дела против глав муниципалитетов

В Свердловской области собираются возбуждать уголовные дела против глав муниципалитетов
Иллюстрация: ru.freepik.com

Причиной начала следственных мероприятий, по словам руководителя регионального ГУ МВД, является предполагаемая коррупция со стороны чиновников.

#КОРРУПЦИЯ#НОВОСТИ

В ближайшее время в регионе планируют возбудить несколько уголовных дел против глав муниципалитетов по коррупционным статьям. Об этом в ходе отчета перед Заксобранием сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков, сообщает 66.RU.

Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. Буквально в течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, которые страдают этим, — заявил он.

По словам Александра Мешкова, в прошлом году полицейские зафиксировали около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток. Размер каждой третьей взятки превышал 150 тыс. руб. Он также заявил о «единичных фактах коррупции» в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, что DK.RU уже публиковал результаты исследования об уровне коррупции при государственных закупках. В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб. Это 6,2% ВВП России (107 трлн руб. за 2020 г.), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн руб.),

Размеры взятки назывались разные: суммы варьировались от 3 до 65% стоимости госконтракта. Чаще других назывались варианты 3, 5, 10, 15 и 20%. Нулевую сумму взятки назвали 14% опрошенных. В среднем взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% его суммы.

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Автор: Татьяна Юстус
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